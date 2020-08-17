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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 07:51,Son Güncelleme:

Elon Musk için özel telefon üretildi

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Elon Musk için özel telefon üretildi
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Elon Muskın SpaceX uzay ve havacılık şirketinin son günlerde gösterdiği başarısı nedeniyle Rusya'dan özel bir firma, Musk'a özel telefon tasarladı. NASA astronotları uzaya başarılı bir şekilde götürüp geri getiren Dragon kapsülü ise dizaynın bir parçası oldu.

Lüks akıllı telefonları kişiye özel yeniden tasarlayan bir firma, Elon Musk için tasarladığı telefonu tanıttı. Firma, Elon Musk’ın uzay teknolojisinde gösterdiği başarıyı telefona yansıtmak istediklerini ve NASA astronotlarını taşıyan Dragon kapsülünü telefona yansıttıklarını açıkladı.

MUSK MARSTA OLMALI

Musk Mars'ta olmalı adıyla piyasaya kısıtlı sayıda sürülen telefonun titanyum arka paneline, milyarderin imzası ve kızıl gezegen Mars'a doğru yükselen uzay aracının ayrıntılı bir görüntüsü işlendi. Telefonun değerinin yaklaşık 6 bin dolar (44 bin 200 TL) olacağı ifade edildi.

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