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BBC Türkçe
Haber Giriş: 01.09.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Elon Musk dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu

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Elon Musk dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu
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Tesla hisselerinin yükselişini sürdürmesiyle Elon Musk'ın kişisel serveti Mark Zuckerberg'i geçti.

Musk artık 115 milyar dolar ile dünyanın en zengin üçüncü insanı.

Bloomberg HT’nin haberine göre ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisse senetlerinin hisse bölünmesinin ardından yükselişini sürdürmesiyle birlikte Elon Musk'ın kişisel serveti, sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i geçti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Elon Musk'ın serveti 115,4 milyar dolar ile küresel sıralamada üçüncü sırada yer alıyor.

Zuckerberg ise 110,8 milyar dolar ile Musk'ın ardından dördüncü sırada geliyor.

Tesla hisselerinin bu yıl yüzde 500 yükselmesiyle birlikte Musk'ın servetinde yüzde 87,8'lik oldukça hızlı bir yükseliş oldu.

Diğer yandan pazartesi günü, Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, L'Oreal’in varisi Francoise Bettencourt Meyers'i geride bırakarak dünyanın en zengin kadını oldu.

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