Elon Musk dünyanın en zengin 10 insanından biri nasıl oldu?

Tesla ve SpaceX'in kurucusu 49 yaşındaki girişimci, 69,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes milyarderler listesinde 31'incilikten 9'uncu sıraya yükseldi.

Musk'ın serveti dört ay önce 24,6 milyar dolardı.

Tesla'nın hisseleri bu süre içinde yüzde 320 değer kazandı.

Forbes Dergisi'ne göre Güney Afrikalı girişimci Musk, ilk 10'a girmesiyle ilgili olarak "Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak" dedi.

En zenginler listesinde 181,1 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer alıyor.

Musk ilk işini nasıl kurdu?

Kanada ve ABD vatandaşı iş adamı Musk, teknoloji ve uzay alanına yaptığı yatırımlarla tanınıyor.

Musk, ilk yatırımını babasından borç aldığı 28 bin dolarla henüz 24 yaşındayken yaptı. O dönemde basın kuruluşlarının şehir haberleri almak için kullandığı Zip2 adında bir yazılım geliştirdi.

Musk, daha sonra bu yazılımı sattı ve 22 milyon dolar kazandı.

PayPal'ı kurdu

Daha sonra bugün dünyada milyonlarca kişinin kullandığı çevrimiçi ödeme sistemi PayPal'ı kurdu.

PayPal, 2002 yılında eBay'e 1i5 milyar dolara satıldı.



Elon Musk da özellikle son 15 yıldır dikkatini ve yatırımlarını internetten uzaya yönlendirmeye başladı.

2040'a kadar Mars'ta koloni kurmak istiyor

2001 yılında Mars'ta sera kurarak, sebze-meyve yetiştirilmesini öngören "Mars Vahası" projesini geliştirdi. 2002 yılında da uzay araştırmaları teknolojileri geliştiren SpaceX şirketini kurdu. Burada uzaya gitmek için özel kullanıma açık roketler ve roket motorları geliştiriliyor.

Musk, insanların uzay uçuşlarının maliyetini 10'da birini indirmeyi kendine hedef belirlemiş bir isim. 2011 yılında 10-20 yıl içerisinde Mart yüzeyine insan taşımacılığına başlamayı umduğunu söylemişti.

Ashlee Vance'ın Türkçe'ye de tercüme dilen Elon Musk biyografisine göre, Güney Afrika doğumlu iş adamı, Mars'ta 2040 yılına kadar 80 bin nüfuslu bir koloni kurmak istiyor.

Musk, Eylül 2016'ta Mars'ta koloni kurma planlarının detaylarını açıkladı. Mars'a insan taşıyacak bu roketin 10 milyar dolara mal olması ve en erken 2024 yılında kalkabilecek duruma gelmesi öngörülüyor.

Mars'a her 26 ayda bir uçuş gerçekleştirilmesi ve her uçuşta da 100 yolcu olması planlanıyor. Mars'ta 1 milyonluk nüfusa ulaşmak içinse 10 bin uçuş yapılması gerekiyor.

Tesla ile tamamı elektrik olan ilk spor arabayı üretti

İlk defa 2012 yılında milyarder olan Musk uzay projelerinin yanı sıra elektrikli araba sektörünün önde gelen üreticisi Tesla'nın da ortağı.

Musk, SpaceX şirketini kurmasından bir yıl sonra 2003'te California merkezli Tesla Motors'u kurdu.

Tesla, 2010 yılında dünyanın tamamı elektrik olan ve sıfır emisyonlu ilk spor arabasını piyasaya sürdü. Şirket aynı yıl halka arz edildi.

Musk, California'nın en büyük otomobil şirketi olan Tesla'nın yüzde 20'sine sahip.

Tesla'nın bugünkü piyasa değeri ise 300 milyar doları geçmiş durumda.

Musk'ın ayrıca yenilenebilir enerji ve ileri teknolojili ulaştırma sektörlerinde farklı şirketlerde yatırımları da bulunuyor.

2017 yılında Erdoğan ile görüştü

Musk, 2017 yılında ise Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Elon Musk'ın Türkiye'ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirterek "Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Bunu konuştuk" demişti.

Kalın, bunların ayrıca otomobil ve Tesla konularında konuşulduğunu da ifade etmişti.

Erdoğan da görüşmeyle ilgili "Yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımları ile tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki herşey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar." ifadelerini kullanmıştı.

Musk Ankara'da Anıtkabir'i de ziyaret etmiş; Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım çok kez paylaşılmıştı.

Mayıs ayında bir çocuğu daha dünyaya geldi

Elon Musk ile müzisyen sevgilisi Grimes'ın 4 Mayıs 2020'de X Æ A-12 adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi.

Elon Musk, oğulları olduğunu Pazartesi günü Twitter hesabından duyurmuş ve adının da bir takipçisinin sorusu üzerine X Æ A-12 olduğunu yazmıştı.

Musk'ın toplamda altı çocuğu var.