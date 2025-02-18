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Elon Musk da en yeni YZ modelini tanıttı: Grok 3

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#Elon Musk#Grok#Yapay Zeka
Elon Musk da en yeni YZ modelini tanıttı: Grok 3
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 10:23

Tesla, X ve SpaceX'in de sahibi olan Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, en yeni amiral gemisi yapay zekâ modeli Grok 3'ü tanıttı ve modelin iOS ile web uygulamalarının yeni yeteneklerini sergiledi.

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Grok, xAI'ın OpenAI'ın GPT-4o ve Google'ın Gemini gibi modellere yanıtı. Görselleri analiz edebiliyor, sorulara yanıt verebiliyor ve Musk'ın sosyal medya ağı X'te pek çok özelliğin çalışmasın sorumlu.

Bir süredir geliştirilen Grok 3'ün, 2024 yılında yayınlanması bekleniyordu, ancak bu hedef bir kaç ay şaşmış oldu.

xAI, Grok 3'ü eğitmek için Memphis'te bulunan 200 bin GPU'ya sahip devasa veri merkezini kullanıyor. Elon Musk, Grok 3'ün, Grok 2'den 10 kat daha fazla işlem gücüyle geliştirildiğini söylüyor.

Pazartesi günü düzenlenen tanıtımda Musk, Grok 3'ün, Grok 2'den çok daha yetenekli olduğunu ifade etti: "Bu, en üst seviyede doğruyu arayan bir yapay zekâ. Ki bu doğru bazen politik olanla çelişse bile..."

Grok 3, bir model ailesi. Grok 3'ün "küçük versiyonu" Grok 3 mini, sorulara daha hızlı yanıt veriyor, ancak bu hızla, doğruluk da biraz azalabiliyor.

XAI, Grok 3'ün GPT-4o'yu testlerde geride bıraktığını iddia ediyor.

X'in "Premium+" abonesi olanlar Grok 3'e ilk erişenler olacak. Şirket ayrıca SuperGrok adlı farklı bir plan üzerinde de çalışıyor. Aylık 30 dolarlık (yaklaşık bin TL) fiyata sahip olması beklenen SuperGrok, daha fazla mantık ve derin araştırma yetenekleri sunmasının yanı sıra, sınırsız görsel üretmeyi de mümkün kılacak.

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#Elon Musk#Grok#Yapay Zeka

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