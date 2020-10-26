Elise Counter (Ct) - Elise Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Elise Counter, hem insan hem de örümcek formunda saldırabiliyor. Çok güçlü bir savaşçı olduğu için örümcek formunda çok dikkatli olmalısınız. Şampiyonun oldukça nitelikli yetenekleri bulunuyor. Örümcek formuda baskın denemesi yaptığında genellikle olumlu sonuçlanıyor.

Elise Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Oyun içinde Elise’e karşı kullanabileceğiniz şampiyonlar şunlardır;

*Kassadin

*Yorick

*Wukong

*Mordakaiser

*Gangplank

*Malzahar

Elise Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Oyun içinde Elise’e karşı güçsüz kalan şampiyonlar şunlardır;

*Renekton

*Pantheon

*Garen

*Singed

*Olaf

*Darius

Elise Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Elise’in, örümcek kraliçe formu ilk seviyelerde pasiftir. Daha üst seviyelerde aktif hale geçiyor. Örümcek formuna dönüştüğünde saldırı menzilini azaltıyor. Bunun yerine hareket hızı, yeni yetenekler kazanıyor. Örümcek yavrularını tek olarak değil de sürü halinde gönderiyor. Elise’in yeteneklerini şöyle sayabiliriz.

1- Nörotoksin / Zehirli Isırık (Q)

2- İntihar Örümceği / Eklembacaklı İstilası (E)

3- Koza / Örümcek İnişi (W)

4- Örümcek Formu (R)

Elise Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

1-Örümcek İnişi'nin bekleme süresi uzundur. Elise bu gücü kullandıktan sonra savunmasız kalıyor.

2-Rappel Elise’in tek kaçış yeteneğidir.

Elise Counter Karşı Öneriler

1-Elise yeni güncellemeler ile birlikte nadiren üst koridorda görülüyor. Örümcek formuna dönüştüğünde çok dikkatli olmalısınız. Örümcek formunda bir baskın denemesi yaptığında genellikle olumlu sonuçlandırıyor. İnsan formunda yaptığı ağ saldırısı karşısında uyanık olmalısınız.

2-Minyonların arkasında kalırsanız sizi şaşırtamaz.

3-Canınız düşük olduğunda önceliğiniz savunma olsun. Örümcek formunun ısırığı canınız düşük olduğunda yüksek hasar verecektir.

4-Elise Rappel'i kullandığında, nereye ineceğini anlamaya çalışın. Zıplayacak minyonlar veya hedefler yoksa hiçbir yere gidemez

5-Elise bir takım savaşına girmek için Rappel'i kullanırsa ona odaklanın. Çünkü Rappel, Elise'in tek kaçış yeteneğidir.