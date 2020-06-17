Elephone, Türkiye pazarına giriyor! İşte o telefonlar
Akıllı telefon ve mobil teknoloji alanında Çin telefon pazarının önemli isimlerinden Elephone, Türkiye’de online satış platformlarında ve teknoloji marketlerinde görücüye çıkıyor.
Çin merkezli teknoloji üreticisi Elephone, 4 farklı telefonunu Türkiye'ye getiriyor. İlk kez Arena güvencesiyle Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Elephone cihazların özellikleri ve fiyatları ise şöyle:
Elephone U3H
●İşlemci: MTK P70
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.53’’FHD+Delgeç Ekran
●Hafıza: 8+256GB
●Kamera: 8MP/5MP+48MP
●Batarya: 3500mAh
●NFC+Kablosuz Şarj
●Yüz Tanıma
Elephone PX
●İşlemci: MTK 6763
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.53’’FHD+18.9 Full Ekran
●Hafıza: 4+64GB
●Kamera: Pop-up Camera
●Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP
●Batarya: 3300mAh
Elephone A7H
●İşlemci: MTK6763
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.41’’HD+Full Ekran
●Hafıza: 4+64GB
●Kamera: 8MPR: 16MP+2MP
●Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP
●Batarya: 3300mAh
●Punch Hole Ekran
Elephone A6Max
●İşlemci: MTK 6262
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.53’’HD+Damla Ekran
●Hafıza: 4+64GB
●Kamera: 20MP/20MP+2MP
●Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP
●Batarya: 3450mAh/3950mAh
●NFC veya Kablosuz Şarj
Gelelim Elephone marka telefonların fiyatlarına... Özellikle 8 GB Ram 256 GB hafıza özelliğine sahip olan Elephone U3H (3.499,00 TL) ile orta üst ve üst segmentten, 4 GB Ram 64 GB hafıza özelliği olan Elephone PX (2.199,00 TL) ve Elephone A7H (1.999,00 TL) ile orta segmentten, 4 GB ram 64 GB hafıza özelliğine sahip A6MAX (1.799,00 TL) ile giriş segmentten pazar payı almayı planlıyor.
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