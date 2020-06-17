Elephone, Türkiye pazarına giriyor! İşte o telefonlar

Çin merkezli teknoloji üreticisi Elephone, 4 farklı telefonunu Türkiye'ye getiriyor. İlk kez Arena güvencesiyle Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Elephone cihazların özellikleri ve fiyatları ise şöyle:

Elephone U3H

●İşlemci: MTK P70

●Yazılım: Android 9.0

●Ekran: 6.53’’FHD+Delgeç Ekran

●Hafıza: 8+256GB

●Kamera: 8MP/5MP+48MP

●Batarya: 3500mAh

●NFC+Kablosuz Şarj

●Yüz Tanıma

Elephone PX

●İşlemci: MTK 6763

●Yazılım: Android 9.0

●Ekran: 6.53’’FHD+18.9 Full Ekran

●Hafıza: 4+64GB

●Kamera: Pop-up Camera

●Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP

●Batarya: 3300mAh

Elephone A7H

●İşlemci: MTK6763

●Yazılım: Android 9.0

●Ekran: 6.41’’HD+Full Ekran

●Hafıza: 4+64GB

●Kamera: 8MPR: 16MP+2MP

●Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP

●Batarya: 3300mAh

●Punch Hole Ekran



Elephone A6Max

●İşlemci: MTK 6262

●Yazılım: Android 9.0

●Ekran: 6.53’’HD+Damla Ekran

●Hafıza: 4+64GB

●Kamera: 20MP/20MP+2MP

●Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP

●Batarya: 3450mAh/3950mAh

●NFC veya Kablosuz Şarj



Gelelim Elephone marka telefonların fiyatlarına... Özellikle 8 GB Ram 256 GB hafıza özelliğine sahip olan Elephone U3H (3.499,00 TL) ile orta üst ve üst segmentten, 4 GB Ram 64 GB hafıza özelliği olan Elephone PX (2.199,00 TL) ve Elephone A7H (1.999,00 TL) ile orta segmentten, 4 GB ram 64 GB hafıza özelliğine sahip A6MAX (1.799,00 TL) ile giriş segmentten pazar payı almayı planlıyor.



