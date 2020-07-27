Elephone PX incelemesi

Her yeni telefon üreticisinin pazara girmesiyle rekabet daha da kızışıyor. Bu kapsamda Elephone'un Türkiye'de telefon pazarında kendini göstermesi oldukça önemli. Şirket, ilk etapta 4 telefon modeliyle geldi. Bunlardan dikkat çeken modellerden biir ise Elephone PX oldu.

6.53 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, LCD panel kullanıyor ve Full HD+ ekran çözünürlüğünü destekliyor. Ekranda herhangi bir kamera bulunmadığından ön kamera yok diye düşünmeyin; zira ön kamera telefonun tepesinde gizli ve siz kullanmak istediğinizde ön kamerayı açıyor ve tepedeki kamera ortaya çıkıyor. Bu o kadar kısa sürede oluyor ki kameranın tepeden çıkıp çıkmasının bir önemi kalmıyor. Elbette ekranda kameranın yer almaması nedeniyle ekran/gövde oranı da yüzde 93 seviyelerine ulaşmış. Bu da ekranın çok daha büyük bir kısmının kullanıcıya sunuluyor olması anlamına geliyor.



Arka yüzünde çift kamera bulunduran ve kameraların üzerinde LED flaşa yer veren Elephone PX'in ön ve arkasında cam malzeme kullanılmış. Arka kameraların hemen altında ise parmak izi tarayıcı bizi karşılıyor. Özellikle de pandemi süresince maske taktığımız bugünlerde parmak izi tarayıcısının yüz tanıma teknolojisinden daha kullanışlı olduğunu da söylemek gerekiyor.

Telefonun arka yüzündeki kameralara yakından bakalım. Ana kameramız 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Bu ana kameraya da 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Böylece portre fotoğraf çekebiliyorsunuz. Cihazın tepesinden çıkan ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.

Diğer donanımlara gelirsek... Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. 3300 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, şarj konusunda sıkıntı yaratan bir telefon değil. Ancak mucize de yaratmıyor elbette. Kullanıcıların kullanım alışkanlığına bağlı olmakla birlikte bataryası bir gün nispeten dayanabilen telefonun batarya kapasitesi biraz daha büyük tutulabilirmiş.



MediaTek Helio P23 işlemciden gücünü alan Elephone PX, microSD kart desteğine de sahip ve toplam hafıza yeterli gelmediğinde bu destekten faydalanabilirsiniz. Cihaz, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi kurulu olarak çıkıyor ve şimdilik Android 10 güncellemesini bu cihaza yükleyemiyorsunuz.

1800 TL'lik bir fiyatla satılan Elephone PX, giriş/orta seviyesi telefon arayanlara hitap ediyor. Telefonun markası çok yeni olduğu için şirketin bu seviyedeki telefonlarının performansı elbette önemli. İlk izlenimlerimize göre telefonu kullanırken menüler arası geçişlerde yer yer donma sorunu gözlemledik. Özellikle de PUBG Mobile oynarken bataryanın oldukça hızlı tükendiğini ve oyun sırasında cihazın 10. dakikadan sonra ağırlaşmaya başladığını gördük.

Elephone, gelecek aylarda yeni modellerini Türkiye'ye getirmeye devam edecek. O cihazları da elimize ulaştığında bu sayfalarda inceleme notlarımızı sizlerle paylaşacağız.