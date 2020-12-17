Elephone PX Pro incelemesi

Ülkemize bu yıl içerisinde giriş yapan Elephone markasının yeni akıllı telefonları görücüye çıktı. Yine uygun fiyat iddiasında olan Elephone PX Pro, Elephone E10 Pro ve Elephone E10 modelleri vitrindeki yerini aldı. Bu ürünlerden PX Pro'nun özelliklerine yakından bakalım.

Tam ekran tasarıma sahip olan ürün, 8.44 mm inceliğinde bulunuyor. 181 gram ağırlığında olan Elephone PX Pro, 6.53 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu haliyle standart bir ekran boyutuna sahip olduğu söylenebilir.

IPS LCD ekran yapısına sahip olan telefon, 1080p Full HD ekran çözünürlüğü sunuyor. MediaTek Helio P70 işlemciden gücünü alan ürün, 4 GB RAM ile geliyor. Dahili hafıza tarafında ise 128 GB kapasite bulunuyor ve kısmen yeterli.



Kamera tarafında da dikkat çeken PX Pro'nun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor ve yanında 5 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön yüzünde ise 16 MP kamera konumlandırılmış. Fotoğraf çekimleri başarılı, düşük ışık performansı da ortalama bir performans sunuyor.

3300 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefon, en üst seviye Elephone modeli olduğundan biraz daha büyük kapasiteli bir batarya kullanılabilirmiş.



Elephone PX Pro özellikleri ve fiyatı



Tasarım: Tam ekran tasarımı / 8.44 mm – 181 gram

Ekran: 6.53 inç IPS LCD 1080p Full HD

İşlemci: MediaTek Helio P70

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 48 MP + 5 MP / 16 MP pop-up ön kamera

Batarya: 3300 mAh

Fiyat: 3.439 TL



Sonuç itibariyle 3000-3500 TL fiyat aralığında bir telefon arıyorsanız Elephone PX Pro seçeneklerinizin arasında olabilir. Ancak bu fiyat aralığında oldukça güçlü telefon modelleri bulunduğunu da ekleyelim.



