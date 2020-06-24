Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi nedir? Ne işe yarayacak?

Bakan Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım Toplantısı'nda "Elektronik Ticaret Bilgi Platformu" hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin ilk kez derlenen e-ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi için son derece stratejik bir alan olan e-ticaret sektörüyle ilgili Ticaret Bakanlığının iki çalışmasını paylaşmak istediklerini belirten Pekcan, bunlardan ilkinin "ETBİS", diğerinin de girişimci ve tüketicilere rehber niteliğinde geliştirdikleri "e-Ticaret Bilgi Platformu" olduğunu söyledi.

Pekcan, e-ticaret uygulamalarının KOBİ'lerin, üretici birliklerinin, belli iş kollarında faaliyet gösteren esnafın ve dış ticaret alanında nispeten tecrübesiz firmaların ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi ve dış ticarete atılmalarının sağlanabilmesi bakımından büyük imkanlar sunduğunu ifade ederek, küçük firmaların, girişimcilerin, üreticilerin e-ticaret sayesinde ürünlerini tüm dünyaya tanıtma ve pazarlama imkanına kavuştuğunu dile getirdi.

Kişilerin ve ürünlerin hareketliliğinin kısıtlandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde e-ticaretin önemi ve değerinin daha da fazla ortaya çıktığına dikkati çeken Pekcan, bu çerçevede e-ticaretin gelecekteki önemini artırarak sürdüreceğini vurguladı.

"Vatandaşlar sitelerin güvenirliğini ETBİS'ten sorgulayabilecek"

Pekcan, e-ticaretin son yıllarda önemli mesafe kaydetse de küresel ekonomi içinde halen görece yeni bir alan olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Firmaların e-ticareti etkinlikle kullanabilmesine yönelik politikalar geliştirmek için bu sektörle ilgili somut ve bilimsel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı olarak oldukça proaktif davranıp, ülkemizde e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek, sektördeki tüm paydaşları bilgilendirmek ve kamuoyunu sektörle ilgili bilinçlendirmek adına ETBİS'i, Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu ve güven damgasını hayata geçirdik. ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nda yer alan pek çok bilgi ve kaynağa 'eticaret.gov.tr' adresinden ulaşabilirsiniz. Burası, tüm firmalarımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıktır."

Bu sitede yer alan özelliklerden bir tanesinin de "Kayıtlı Site Sorgulama" seçeneği olduğunu belirten Pekcan, "Burası özellikle tüketicilerimizin alışveriş yapmak üzere olduğu e-ticaret sitesiyle ilgili sorgulama yapabilecekleri bir alan. Tüketicilerimiz, e-ticaret sitesi ETBİS'e üye midir, güven damgası var mıdır, tek tıkla e-ticaret sitesine ilişkin tanıtım ve reklamlara ve iletişim kanallarına ETBİS üzerinden ulaşabilecekler. Bunların ötesinde, e-ticaret bilgi kaynağı olarak tasarlanan platformumuzda bir e-Ticaret Akademisi yer almakta. Bu akademi üzerinden işletmelerimize ve tüketicilerimize online ve ücretsiz olarak e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri vermekteyiz. Burada e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar pek çok konuyu içeren 33 eğitim videosu ile 74 eğitim dokümanı ‘e-Ticaret Akademisi'nde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur." bilgilerini verdi.

"e-Ticaret danışmanı özelliği kişiye özel çözümler sunacak"

Bakan Pekcan, ayrıca, sitede yer alan "e-Ticaret Danışmanı" özelliği ile site kullanımını oldukça kolay ve kişiye özel hale getirdiklerini ifade ederek, platformda ayrıca, e-ticaret konusunda güncel haber ve raporlara da yer verildiğini anlattı.

Sektörel etkinliklerin de burada paylaşıldığını vurgulayan Pekcan, anketler düzenlenebildiğini, "Forum" bölümünde işletmelerin ve tüketicilerin bir araya getirilerek fikir alışverişinde bulunmalarının sağlandığını kaydetti.

"e-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız" kampanyasına yoğun ilgi

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak geçen ay Türkiye'deki e-ticaret sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla "e-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız" kampanyasını başlattıklarını hatırlatarak, "Kampanya KOBİ'lerimiz tarafından çok ilgi gördü. Bugüne kadar kampanyamızdan 135 bin KOBİ yararlanmıştır. Bunlardan 3 bini ilk kez e-ticaret üzerinden işlem yapan firmalar. Bu kampanya sayesinde 7 bin kişiye iş imkanı sağlandı, KOBİ'lerimize 1,2 milyar liralık ticaret hacmi kazandırılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, pazara girişte dijital faaliyetler için destek mekanizmasını da açıkladıklarını anımsatan Pekcan, bunun yanı sıra daha güvenli bir e-ticaret altyapısı için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile iş birliği halinde yürüttükleri e-ticarette güven damgası uygulamasının ikinci ayağını kamuoyuna tanıttıklarını söyledi.

Pekcan, e-ticaret sektöründe ve dijital ekonominin tüm alanlarında firmaların yanında olmaya, onlara destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Ülke olarak e-ticaretteki potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmak için özel sektörümüzle birlikte yoğun çalışarak projelerimizi sürdüreceğiz." dedi.



