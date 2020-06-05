Elektronik Serbest Meslek Makbuzu zorunlu hale geldi

Serbest meslek ile uğraşanların Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) kullanımları 01 Haziran 2020 tarihinde zorunlu hale geldi. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), E-Fatura, E-Arşiv ve E-Saklama gibi hizmetler ile şirketleri dijitalleştiren TÜRKKEP, bu süreçte serbest meslekle ilgilenenlerin atması gereken adımları açıkladı. Konuyla ilgili konuşan TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Dilek Akyürek, “E-SMM uygulaması serbest meslek erbabı olup hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarda vekil, danışman, müşavir, denetçi, arabulucu, aracı, mimar, mühendis vb. serbest meslek alanında faaliyetinde bulunanların, mesleki faaliyetlerine ilişkin düzenledikleri makbuzun elektronik halidir." dedi ve ekledi:

"01 Şubat 2020 itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar meslek sahipleri 01 Haziran 2020 tarihine kadar, 01 Şubat 2020’den (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar için işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar E-SMM uygulamasına geçmiş olmaları gerekiyor. Bu şekilde tüm serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetleri dijital ortama taşınmış olacak.”

Akyürek, TÜRKKEP e-Serbest Meslek Makbuzu’yla ilgili de şunları söyledi; “TÜRKKEP e-SMM ile işlemler dijital ortama taşınırken, basım ve arşiv gibi masraflar ortadan kalkıyor. Dijital ortamda gerçekleştiren e-SMM, kağıt tüketimini ortadan kaldırırken, çevreyi de koruyor. Geçmiş serbest meslek makbuzlarınıza, e-SMM ile tek tıkla hızlı ve rahatça ulaşılabilirken, elektronik ortama taşınan veriler, e-SMM çözümünde güvenle saklanıyor.”



