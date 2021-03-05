Elektronik ev eşyaları engellilerin erişimine daha uygun hale getirilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli vatandaşların hizmetlere erişilebilirliğinin artırılması çalışmalarına elektronik ev eşyaları da dahil edildi.

Gelen şikayetler ve talepleri değerlendiren Bakanlık, televizyon başta olmak üzere temel bilgi teknolojileriyle ilgili araç ve teçhizatın engelli erişimine uygun donanıma sahip olması, akıllı kumanda ve akıllı TV'lerin özellikle görme engellilerin ihtiyaçlarına cevap vermesi için harekete geçti.

Bu kapsamda, engellilerle ilgili federasyon ve dernek temsilcileri başta olmak üzere, bakanlıkların ilgili kurumları, elektronik sanayi, beyaz eşya yan sanayi, klima imalatçıları ile ilgili üretici, ihracatçı ve tüketici dernek temsilcileri ile konuyla ilgilenen akademisyenlerden oluşan kişilerle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, engelliler ve ilgili derneklerce elektronik ev eşyaları konusunda engellilerin yaşadıkları sorunlar dile getirildi. Ayrıca elektronik ev eşyaları üreticilerinin engellilerle ilgili düzenlemeleri ve ürünleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konuya ilişkin toplantılara ilerleyen günlerde de devam edilmesi ve toplantıların kapsamının genişletilmesi kararlaştırıldı.