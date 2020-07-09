Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi

Smarte'nin Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye yönelik teknolojisinin detayları, Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya ve Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz'un katılımıyla düzenlenen online toplantıyla duyuruldu.

Smarte Kurucu Ortağı Ballıkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 ortaya çıktığında insan sağlığını doğrudan tehdit eden bu virüse karşı harekete geçmek istediklerini belirterek, "Vironance teknolojisini binalarda virüs tespiti ve yok edilmesi amacını içeren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdik. Bu teknoloji; kapsam alanında özel bir elektromanyetik alan oluşturuyor ve virüsleri, çeperlerini titreştirerek etkisiz hale getiriyor. Ayrıca Vironance, H1N1, H3N2, SARS, MERS gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için büyük umut vadediyor." ifadelerini kullandı.

"Bulaş riskinin yüksek olduğu alanlara odaklandık"

Vironance teknolojisinin, Sağlık Bakanlığı'nın ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonuna sahip ve virüs deneyleri için akredite edilmiş laboratuvarı tarafından çalışmalarının raporlandığını aktaran Ballıkaya, şunları kaydetti:

"Çalışmamızın hem Türk Patent ve Marka Kurumu hem de Avrupa Patent ve PCT nezdinde çok sayıda patent başvurularını gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz teknolojinin en güçlü yanı insan sağlığına zarar vermeden, virüsleri inaktif hale getirmesidir. Kimyasallardan farklı olarak gıda ile temasında gıdaya herhangi bir zarar vermez. Sadece uygulanan yüzeyde değil, nesnenin derinliklerine iner ve kısa bir süre içerisinde ilgili hacimde virüsü inaktif hale getirir."



