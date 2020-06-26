Elektrikli uçaklarının yeni prototipi 3DEXPERIENCE ile geliştiriliyor

Vertical Aerospace’in 100 mühendis ve teknik uzmandan oluşan ve hızla büyüyen ekibi uzaktan çalışırken bile, eVTOL uçak prototipinin karmaşık gelişim sürecini yönetmek için bulut tabanlı 3DEXPERIENCE platformunu temel alan “Reinvent the Sky” endüstri çözümü deneyimini kullanacak. Bulut tabanlı 3DEXPERIENCE platformu, farklı ihtiyaçları karşılamak için tasarım, mühendislik, test ve üretim disiplinlerini işletme genelinde ortak tek bir dijital platformda bir araya getiriyor.

Konuyla ilgili yorum yapan Vertical Aerospace Uçuş Sistemleri Entegre Ürün Ekibi (IPT) Lideri Owen Thompson Cheel, şunları söyledi: “Vertical Aerospace olarak uzaktan çalışmaya geçiş yapmadan önce operasyonlarımızı bulut tabanlı 3DEXPERIENCE platformuna taşıdığımız için şanslıyız. Ekibimiz evden çalışmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Platformu bulut üzerinden kullanarak performansta neredeyse hiçbir fark yaşamadan çalışmaya devam edebildik. Bu durum, bulut tabanlı çalışma için harika bir kullanım senaryosu olma niteliği taşıyor. 3DEXPERIENCE platformu sayesinde kapasiteden ödün vermeden çevikliğimiz ve güvenlik düzeyimizin yanı sıra iş sürekliliğimizi de etkili bir şekilde koruyabildik.”



2019 yılında Vertical Aerospace, en yeni eVTOL uçaklarının uçuş videolarını yayınladı. Üç yolcunun toplam ağırlığına denk gelen 250 kg yük kapasitesine sahip olan Seraph, saatte 80 km (50 mil/sa) hıza kadar çıkabiliyor. Üçüncü nesil eVTOL'un karmaşıklığı dolayısıyla, elektrik sistemleri için gelişmiş işlevler, değişiklik yönetimi, yönetmelikler ve uyumluluğun yanı sıra ekipler arasında daha fazla iş birliği de gerekiyordu. Vertical Aerospace, hava yolculuğundaki karbon salınımına son verme vizyonunu desteklemek adına ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından havacılık, enerji ve otomotiv endüstrilerindeki teknolojilerle kendini kanıtlamış olan bulut tabanlı 3DEXPERIENCE platformunu seçti.



Dassault Systèmes Havacılık ve Savunma Endüstrisi Başkan Yardımcısı David Ziegler ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Vertical Aerospace gibi inovasyon liderleri, sürdürülebilir mobilite ekseninde güçlü vizyonlarını geliştirmek ve yeni endüstriler yaratmak için bulut tabanlı 3DEXPERIENCE platformunu kullanıyor. İşletmelerin çalışma şekillerini baştan tasarlamak zorunda kaldığı mevcut konjonktürde, bulut tabanlı 3DEXPERIENCE platformu, sunduğu yüksek performansa ek olarak güvenli ve etkili veri erişimi de sağlayarak ürün tasarımı ve mühendislik süreçleri için en geniş kapsamlı uygulama portföyüne dünyanın her yerinden erişebilme imkanı tanıyor.”



