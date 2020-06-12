Elektrikli uçak saatte 170 km hıza ulaştı, sertifikasını aldı

EASA'dan yapılan açıklamada, tamamen elektrikli uçak kategorisinde dünya çapında ilk sertifikanın da Velis Electro'ya verildiği belirtildi.

Sertifikanın, çevresel olarak sürdürülebilir havacılık arayışında önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, Velis Electro'nun 2 kişilik olduğu ve pilot eğitimi için tasarlandığı bildirildi.

Açıklamada, sertifikasyonun 3 yıldan kısa bir sürede tamamlandığı aktarıldı.

Velis Electro'nun, 76 beygir gücünde bir elektrik motor ile çalıştığı ve seyir hızının saatte 170 kilometre olduğu bildirildi.