Elektrikli otomobillerde temiz enerji devri

Türkiye’de 1000 lokasyona ulaşan ZES markası ile çevre dostu elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, santrallerinin bulunduğu Pakistan ve İsrail’de ürün satışı ile başlayan çalışmalarını network kurulumu ile bir sonraki aşamaya taşımaya hazırlanıyor.

ZES şarj istasyonu ağında sağladığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırdığını ‘Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’ (I-REC) ile belgelendiren şirket, yavru vatan Kıbrıs ve Doğu Avrupa’yı da ZES ile kapsama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Zorlu Enerji olarak sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını merkezlerine aldıklarını ve yeni yatırımlarını bu çerçevede geliştirdiklerini belirten Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, “Çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı artan ve sürdürülebilir bir geleceğin en önemli sac ayaklarından biri olan elektrikli otomobillerin ülkemizde de yaygınlaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Elektrik üretimimizin yüzde 100’ü yenilenebilir enerji kaynaklara dayanması sebebiyle, 81 ile yaydığımız ve bugün sayısı bini aşan ZES şarj istasyonu ağımızda elektrikli otomobil kullanıcılarına temiz enerji ile araçlarını şarj etme imkanı sağlıyoruz. Bu kapsamda aldığımız bu sertifika, tüm çalışmalarımızı sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi ve birbirini destekleyen, yenilenebilir enerjiyi merkeze alan bir sistem yarattığımızı ortaya koyuyor” dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulan Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda RECS International tarafından geliştirilen I-REC (International Renewable Energy Certificate), tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiyi tüketmesini sağlayabilmek için bilinçli bir seçim yapmasına katkı sağlıyor.