Elektrikli araçlar için abonelik sistemi geliyor

Netflix, Apple TV+, Spotify ve Apple Music gibi platformlar, kullanıcılara istedikleri içeriklere istedikleri zaman ulaşabilme imkanı sağlayarak, sadık bir kullanıcı kitlesi oluşturuyor. Diziler, filmler ve müziklerle hayatımızda gün geçtikçe yaygınlaşan abonelik hizmetleri, tüm sektörleri etkisi altına almaya başladı.

Hem şirketler hem de müşteriler için önemli kolaylıklar sunan ‘satın alma, kirala’ stratejisinin yaygınlaşmasıyla, abonelik tabanlı hizmetler büyük bir kitleye ulaşmış durumda. Bu durum otomotiv şirketlerinin de harekete geçmesine neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Nissan, Netflix benzeri bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu. ABD’deki müşteriler için denemelerine başlanacak yeni abonelik sisteminde, müşteriler bir defaya 495 dolarlık katılım ücreti ödeyerek abonelik sistemine dahil olabilecek. Bu sistemde farklı müşteri portföyü için Select ve Premium olmak üzere iki farklı abonelik seçeneği sunulacak. Aylık abonelik ücreti 699 dolar olan Select pakette Nissan Altima ve Nissan Rogue gibi modeller, 899 dolarlık Premium pakette ise Nissan Maxima sedan ve Nissan Armada gibi modeller yer alacak. Ayrıca tüm abonelik paketlerinde sigorta, temizlik ve yol yardımı gibi hizmetler ücretsiz bir şekilde sunulacak. Böylelikle müşteriler, abonelik sistemi dahilinde, satın almadan istedikleri aracı kullanabilecekler.

Bu abonelik sisteminin, önümüzdeki yıllarda özellikle elektrikli araç piyasası için yeni bir sektör yaratması bekleniyor. Eski bir BMW mühendisinin liderlik ettiği Los Angeles merkezli Canoo isimli girişim, ölçeklenebilir bir platform üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 7 kişilik yolcu kapasitesine ve 400 km’lik menzile sahip olacak Canoo’nun elektrikli aracı, teknik özelliklerinden daha çoksatış/pazarlama stratejisiyle ön plana çıkacak. Canoo bu elektrikli aracı satmak yerine, Netflix benzeri bir iş modeliyle abonelik sistemi üzerinden müşterilerle buluşturmayı planlıyor. Canoo, abonelik sistemiyle daha fazla kişinin elektrikli araç kullanabilmesini hedefliyor. Ayrıca daha düşük ödemelerle ‘araç sahibi olabilme’ imkanının kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Canoo, bu araçlar için abonelik ücretinin ne kadar olacağını henüz açıklamadı ancak abonelik ücretlerinin uygun fiyatlı olacağını duyurdu.

Önümüzdeki yıllarda, Canoo’nun yanı sıra birçok elektrikli araç üreticisinin satışların yanı sıra abonelik sistemi stratejisini uygulaması sürpriz olmayacak.

Burak Kesayak

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