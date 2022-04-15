Elektrikli araba evde şarj edilir mi?

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Elektrikli aracı ev, iş vb benzeri pek çok noktada şarj etmek mümkündür. Ancak şarj istasyonunun çıkışı, aracın prizine uymalıdır. Daha doğrusu, şarj istasyonunu araca bağlayan kablonun her iki ucunda da doğru fiş bulunmalıdır.

İkili alternatif akım (AC) 43 kW'a kadar şarj etmeye izin verirken, ikili doğru akım (DC) 350 kW'a kadar hızlı şarja izin veren bir yapıdadır. Bu şarj seçeneklerine uygun dört çeşit fiş mevcuttur.

Tip 1, tek fazlı bir fiştir ve Amerika ve Asya'daki elektrikli araçlar için standarttır. Aracınızın şarj gücüne ve şebeke kapasitesine bağlı olarak aracınızı 7,4 kW'a kadar bir hızda şarj etmenizi sağlar. Tip 2 fişler, üç fazlı fişlerdir ve akımın geçmesine izin veren üç ek kabloya sahiptir. Doğal olarak, aracınız daha hızlı şarj edilebilir. Evde, en yüksek şarj gücü oranı 22 kW iken, halka açık şarj istasyonları yine aracınızın şarj gücüne ve şebeke kapasitesine bağlı olarak 43 kW'a kadar şarj gücüne sahip olabilir. CHAdeMO: Bu hızlı şarj sistemi Japonya'da geliştirildi ve çok yüksek şarj kapasitelerine ve çift yönlü şarja imkan verir. Şu anda Asyalı otomobil üreticileri, CHAdeMO fişiyle uyumlu elektrikli otomobiller sunma konusunda liderlik yapıyor. 100 kW'a kadar şarj imkanı mevcuttur. CCS: CCS fişi, hızlı şarj amacıyla iki ek güç kontağına sahip tip 2 fişin geliştirilmiş bir versiyonudur. AC ve DC şarjı destekler. 350 kW değerine kadar şarj imkanı mevcuttur.

Türkiye'de kurulu sistemler, şu an için tip 1 ve tip 2 için elverişli olabilmektedir. Dolayısıyla evde şarj mümkün olmakla birlikte 43 KW'a kadar enerji alabilmek mümkündür. Ancak bunun için gerekli alt yapının kurumu da gerekebilecektir.