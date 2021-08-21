Eksi İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Eksi, Negatif Ve Çıkarma İşareti Yapımı

Bilgisayarlarda işlem yaparken kullanılan bazı işaretler bulunuyor. Eksi işareti de kullanılan işaretler arasındadır. Eksi işareti klavyenin sağ tarafında yer alan sayıların üstünde bulunuyor.

Eksi İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda yapılan tüm işlemler günlük hayatı oldukça kolaylaştırıyor. Yazı yazarken veya işlem yaparken kişiler klavyeyi kullanıyor. Klavyede yer alan tüm harfler ve işaretler kişiler tarafından yapılan işlemlerde kullanılıyor. Eksi işareti de, kullanılan işaretler arasında bulunuyor. Eksi işareti yapmak isteyen kişiler eksi işaretinin klavyenin neresinde yer aldığını öğrenmek istiyor. Eksi işareti yapabilmenin farklı yöntemleri bulunuyor.

Klavyede iki farklı noktada eksi işareti bulunuyor. Kişiler tercihlerine göre istediği tuşu kullanarak eksi işaretini kolayca yapabilir. Klavyede silme tuşu bulunur. Yazılan tüm kelimeleri silmek için kullanılan silme tuşunun hemen solunda eksi işareti bulunuyor. Kişiler silme tuşunun yanına basarak, eksi işaretini kolayca yapabilir. Eksi işareti tüm kullanılan programlar içerisinde kullanılabiliyor. Özellikle Word ve Excel gibi yaygın olarak kullanılan programlarda eksi işaretleri oldukça yaygındır.

Klavye İle Word ve Excel'de Eksi, Negatif ve Çıkarma İşlemi

Word ve Excel programları günümüzde bilgisayarlarda bulunan en önemli programlar arasındadır. Klavyede kişiler bazı işlemler yapabilmek için tuşlar bulunuyor. Özellikle toplama ve çıkarma işlemi yapmak isteyenlerin kullanması gereken bazı tuşlar vardır. Eksi tuşunu kullanmak için klavyenin en sağ kısmında yer alan eksi tuşu kullanılabilir.