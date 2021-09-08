Ekranı katlanabilen telefonlar hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ün kitlesini nasıl ayırdınız? Hangi telefon kimlere hitap ediyor?

Galaxy Z Fold3’ü üretkenlik ve verimlilik arayanlar için tasarladık. Aynı anda birçok uygulama ya da görevi hızlı bir biçimde yerine getirebiliyor. Kesintisiz 7,6 inç Sonsuz Esnek Ekrana sahip olan Galaxy Z Fold3, ayrıca satın alabilecekleri S Pen ile kullanıcılarına dijital ekranda gerçek kalem deneyimi yaşatabiliyor. Galaxy Z Flip3 ise ikonik bir ürünümüz. Kompakt ve katlandığında cebe kolayca sığabilen tasarımı, gelişmiş kamera özellikleri ve hareket halinde de kullanımı kolaylaştıran daha da genişletilmiş ön kapaktaki ekranıyla öne çıkıyor.

Ekranı katlanabilen telefonları bir kullanıcı neden satın almalı?

Aslında biz telefonu katlamadık, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilmesi için telefonun şeklini değiştirdik. Farklı formlara girebilecek şekilde telefonun biçimini özgürleştirmek, kullanıcısının telefondan elde edebileceği faydaların sayını da katlıyor. Bu sayede kullanıcı telefona değil telefon kullanıcıya uyum sağlar bir hale geliyor. Böylelikle çalışırken, eğlenirken, içerik üretirken veya tüketirken bireylerin kendilerini çok daha rahat ve verimli hissedeceği ideal bir birliktelik vaat edebiliyoruz. Bu telefonlarımızı kullanan izleyicilerimiz Youtube’da sevdikleri içerikleri izlerken aynı ekran üzerinde rahatlıkla farklı işlemlerini de yapmaya devam edebiliyor. Örneğin, bir anne telefondan bebeğini izlerken diğer taraftan aynı ekran üzerinden online alışverişini yapabilir. Bir çalışan telefonu üzerinden toplantıya bağlanmışken, S Pen ile ekrana ile toplantı notlarını alabilir ve diğer taraftan maillerini cevaplayabilir. Ya da sosyal medyada yayın yapmak isteyen veya özel görüşmeleri organize eden bir kullanıcı başka bir aparata ihtiyaç duymadan bu telefonları çok rahat kullanabilir.

Ekrana gömülü kamera teknolojisinden bahsedebilir misiniz? Bu teknoloji nasıl geliştirildi?

Galaxy Z Fold3 akıllı telefonumuzda ana kameralar ve ön kapak ekranda yer alan selfie kamerasının yanı sıra büyük ekranda yer alan ekran altı kameramız bulunuyor. Kullanıcıların büyük ekranda seyir deneyimini artırmak ve ekran bütünlüğünü sağlamak için ekran altı selfie kamerasını izlenen görüntünün içinde "sihirli" bir şekilde saklayabiliyoruz. Bu sayede tüketiciler, sürükleyici 7,6 inç Sonsuz Esnek Ekranı açtıklarında gözlerini rahatsız edecek detaylara takılmadan kullanabiliyor.

Ekranı katlanabilen telefonların fiyatları yüksek seviyelerde. Samsung bu telefonların geleceğini nasıl görüyor?

Teknolojinin hayatımızdaki her olguyu çok hızlı değiştirdiğini düşünürsek akıllı telefonların bu dönüşümün dışında kalabileceklerini beklemek büyük bir yanılgı olur. Bu nedenle katlanabilir ekranlı cihazları da bitmeyecek bir yolculuğun başlangıcı olarak değerlendiriyorum. Sabit telefondan mobil telefona geçiş, masaüstü bilgisayardan dizüstü bilgisayara geçişte yaşadığımıza benzer bir dönemdeyiz. Tanıtımını yaptığımız yeni katlanabilir akıllı telefonlarımızla da tüketici elektroniği pazarında yeni bir dönem başlıyor. Tasarımların birbirine çok benzediği bir dönemde biz önemli bir yenilikle pazara giriyoruz. Katlanabilir ekranlar yaygınlaştıkça ve tüketiciler bu teknolojilerin faydalarına alıştıkça diğer sektörler de ister istemez bu fayda üzerinden değer yaratmak isteyecekler. Bu teknolojilerin ileride sadece telefonlarda değil evimizde kullandığımız diğer cihazlarda da uygulamaya geçtiğini göreceğiz.



Önceki Samsung modellerine göre bu telefonların en büyük farkları nedir?

Galaxy Z Fold3’ün yeni Ekran Altı Kamera teknolojisi sayesinde kullanıcılar içerikleri kesintisiz 7,6 inç Sonsuz Esnek Ekran’da izleyebiliyor. Ana ekrandaki ekran altı selfie kamerasının üzerinde bulunan minimum piksel uygulaması sayesinde Galaxy Z Fold3’ün kullanıcıları ana ekranda bir video izlerlerken kamera kendisini sahneyle uyumlu hale getirip gözden kayboluyor. Yeni Eco ekran teknolojisi sayesinde ekran parlaklığı yüzde 29 daha yüksek olmasına rağmen cihaz daha az enerji tüketiyor. Süper Akıcı 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı artık hem Ana Ekran’da hem de Kapak Ekranı’nda kullanılabiliyor ve daha akıcı bir gezinti ve hızlı cihaz etkileşimi sağlıyor. Ayrıca Galaxy Z Serisi’nde bir ilke imza atarak sevilen Note Serisi’nin S Pen teknolojisini de Galaxy Z Fold3 için kullanılabilir hale getirdik. Kullanıcılar, S Pen ile birlikte hareket halinde birden çok görevi aynı anda yürütme konusunda uyum sağlayan katlanabilir ekranlarında, artık tümüyle optimize kalem özelliklerinden faydalanabilecek.



Üretkenlik arayan kullanıcılar, Galaxy Z Fold3'ün daha fazla görevi mümkün kılan yeni gelişmiş Esnek Mod özelliklerini tercih edebilir. Akıllı telefonun üst ekranında video görüşmesi yapan bir kullanıcı, alt bölümde toplantı notlarını görüntüleyebilecek. Galaxy Z Fold3’ün güncellenmiş Çoklu Aktif Pencere özelliği sayesinde cihazın geniş ekranında akşam yemeği için notlarla planlama yaparken aynı anda takvimlerini kontrol edebilecek. Geliştirilmiş uygulama Eşleşme (App Pair) sayesinde kısayol oluşturarak uygulamaları aynı şekilde daha sonra yeniden açabilecek. Ayrıca Galaxy Z Fold3’ün yeni Görev Çubuğu sayesinde Ana Ekran’a dönmek zorunda kalmadan uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilecek.

Galaxy Z Flip3 5G'ye gelince... Yeniden tasarlanan dört kat daha geniş Kapak Ekranı sayesinde artık bildirim ve mesajlar cihaz açık konuma getirilmeden görüntülenebiliyor. Kullanıcılar günlük planlarını, hava durumunu, günlük adım sayısını geliştirilmiş kapak ekranı Widget’leri ile kontrol edebiliyor. Galaxy Z Flip3 aynı zamanda anıları görüntüleyip paylaşmak için tasarlandı. Samsung’un en gelişmiş kamera özelliklerini barındıran Galaxy Z Flip3 ile kullanıcılar Esnek Mod’da eller serbest olarak çarpıcı selfie’ler çekebiliyor. Hızlı fotoğraf çekmek için telefonun güç tuşuna iki kez basıp Hızlı Çekim özelliğini kullanarak cihazı açmadan anında çekim yapabiliyor, hatta video dahi çekebiliyor. Yeni 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı sayesinde de kaydırma ve paylaşma artık süper akıcı bir şekilde yapılabiliyor.



Türkiye pazarında ekranı katlanabilen telefonlara olan ilgi ne düzeyde?

Türkiye’de tüm tüketiciler akıllı telefonları iş ve gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Akıllı telefon alırken de genellikle en yeni teknolojilere sahip olmasını tercih ediyor. Giderek daha fazla tüketicinin katlanabilir cihazların değerini anladığını görüyoruz. Yeni katlanabilir akıllı telefonlarımızın daha da geliştirilmiş özellikleri ile tüketicilerden çok daha fazla talep görmesini bekliyoruz.

Katlanabilir ekranlı cihazlarımızı geleceğin cihazları olarak görüyoruz. Tabii söz konusu gelecek olduğunda dünyamızın geleceğini düşünmek de çok önemli. Gelecekte yaşanabilir bir dünya olmadıktan sonra teknolojinin gelişmesinin de bir anlamı olmayacak. Bu nedenle teknolojilerimizi geliştirirken doğaya saygılı bir iş modelini takip etmek bizim için kritik önemde diyebilirim. Nitekim son olarak global ölçekte “Galaxy for the Planet” yani “Gezegenimiz için Galaxy” isimli yeni bir inisiyatifi de başlattığımızı duyurduk. Buna göre 2025 yılına kadar geri dönüştürülmüş malzemelerin tüm mobil ürünlerde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca aynı tarihe kadar plastik kullanımını tamamen terk etmeyi, akıllı telefon şarj cihazlarında bekleme halinde güç tüketimini düşürmeyi ve atık sahalarına giden atık miktarını sıfırlamak da hedeflerimiz arasında yer alıyor.