Ekranı katlanabilen Samsung Galaxy Fold 2 nasıl olacak?

Henüz Samsung ismini hiç anmamış olsa da, bu yaz sonuna doğru yeni bir ekranı katlanan telefonun geleceği biliniyor. Galaxy Fold'un satışa sunulmasının ardından bir süre sessizliğini koruyan şirket, bu kez ilk sürüme göre iyileştirilmiş bir donanımla yeniden piyasaya girmeye hazırlanıyor.

5 Ağustos tarihinde duyurulması planlanan Galaxy Note 20 serisi ile birlikte gün yüzüne çıkması beklenen Galaxy Fold 2, 7.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. 3.8mm'lik ince çerçevelerle gelmesi beklenen telefon, delikli ekranla karşımıza çıkacak. Yani ekran altı kamera söz konusu olmayacak.

5G desteğine sahip olacağına kesin gözüyle bakılan Galaxy Fold 2, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak. 4500 mAh kapasiteli batarya kullanması beklenen yeni Samsung telefonda ultra ince cam teknolojisini bulunacak. Bu da yeni telefonun ekranı katlanabilmesine karşın daha hafif bir yapıda olacağını akıllara getiriyor.

Cihazın fiyatının Galaxy Fold'un çıkış fiyatından daha uygun olması beklense de, fiyatlarla ilgili net bir bilgi henüz yok.