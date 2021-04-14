Ekran Kartı modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır? Ekran Kartına nasıl ve nerden bakılır detaylı bilgiler

Bilgisayar ekran kartı modeli ve özellikleri öğrenmek, bilgisayarınızla yapabilecek olduğunuz işlemlerin sınırlarını da öğrenmenize oldukça önemli katkı sağlayacaktır.

Ekran Kartı Modeli Öğrenme İşlemi Nasıl Yapılır?

Özellikle de söz konusu bilgisayarlar olduğunda birbirinden farklı pek çok donanımsal ve yazılımsal konuda desteğe ihtiyaç söz konusu olabilmektedir. Bu noktada da ekran kartı modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır şeklindeki sorunun yanıtı çok büyük önem kazanmaktadır.

Ekran Kartına Nasıl Bakılır?

Ekran kartına nasıl bakılır sorusunun yanıtı için izlenmesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Bu adımları uygulamak için bilgisayarınıza bir program kurma ihtiyacınız söz konusu değildir. Ekran kartı modelini öğrenmek için bilgisayardaki ekran kartına bakma işlemini gerçekleştirebilmek için yapılması gerekli olan yalnızca birkaç basit hamleleri yapmak yeterli olacaktır. Gerekli olan bu aşamaların gerçekleştirilmesinden sonra ekran kartına bakma işlemini büyük bir kolaylıkla yapabilirsiniz.

Ekran Kartına Nerden Bakılır Detaylı Bilgiler

Ekran kartına bakma işlemi herhangi bir uygulama indirmeye gerek olmadan, yalnızca birkaç adımdan oluşan son derece basit bir işlemden oluşmaktadır. Bilgisayarda mevcut olan ekran kartına bakarak modelini ve özelliklerini öğrenmek için öncelikle bilgisayar üzerinde izlenecek bazı adımlar bulunmaktadır. Bu adımları sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilmelidir;

- İlk olarak masaüstü üzerinden fare ile başlat menüsüne tıklanır.

- Bilgisayar ekrana gelen çalıştır seçeneğine tıklanır

- Açılan çalıştır penceresindeki bölüme" dxdiag" yazılarak "Tamam" butonuna tıklanır.

- Ekrana gelen pencerenin üst bölümünde bulunan kutucuğun içerisinde bulunan "ekran" sekmesine tıklanır. Bu işlemin hemen ardından bilgisayar ekranına gelen pencereden aygıt bölümünde bulunmakta olan ve bilgisayarın mevcut durumdaki ekran kartına ait tüm bilgileri görmek mümkün olmaktadır.

Aygıt bölümünde görüntülenen bilgiler, bilgisayarın içinde bulunmakta olan ekran kartına ait bilgilerden oluşmaktadır. Bu bölümden bilgisayar ekran kartı modelini ve ekran kartının sahip olduğu özellikleri hakkında merak edilen tüm bilgileri kolaylıkla öğrenilebilir.

Yukarıda belirtilen adımları takip ederek erişim sağladığını sekmede ekran kartı öğrenme işlemiyle ekran kartı bilgilerini görmek mümkün olmamış ise bilgisayarda harici ekran kartı kullanıyor olabilir. Ayrıca bilgisayardaki sistem yöneticisi tarafından "dxdiag" alanına izin verilmiyor olması da söz konusu olabilmektedir. Özellikle harici ekran kartı kullanımlarında yukarıda atılan adımlar sonuçsuz kalacaktır.