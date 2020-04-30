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Teknoloji
Haber Giriş: 30.04.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Ekran kartı markası Palit, Türkiye pazarına giriyor

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Ekran kartı markası Palit, Türkiye pazarına giriyor
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1988’de kuruluşundan bu yana ekran kartı üreten Çinli kart üreticisi Palit yeniden Türkiye pazarına giriyor.

Şirket, dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden NVIDIA ile birlikte çalışarak ekran kartlarının performansını geliştirip yüksek seviyede tutmaya çalışıyor. Palit’in dünya çapındaki tüm tesislerinin ISO 9001 sertifikası ve tüm ekran kartlarının ise WHQL sertifikası bulunuyor.

Ürün gamında her seviyeden NVIDIA ekran kartları bulunan şirket 4 farklı ekran kartı tasarımı sunuyor. Sahip olduğu boyutlarla ve tek fan sistemiyle kompaktlık sağlayan StormX modeli küçük bilgisayar kasaları için idealken Dual/GP (Gamingpro), çift fan sistemiyle uygun fiyatla yüksek performans arayan oyuncular ve içerik üreticileri için ideal bir ekran kartı olarak göze çarpıyor. Diğer bir ekran kartı modeli JS (Jetstream) ise hız aşırtmaları için üst seviye teknolojiyle birlikte geliyor. Son olarak şirketin amiral gemisi olarak dikkat çeken GR (Gamerock) modeli ise rekabetçi oyuncular için iyi performans sağlıyor.

NVIDIA’nın RTX teknolojili ekran kartı modellerini kendi tasarımlarıyla güçlendiren Palit, Işın izleme (Ray Tracing) teknolojisinin bütün imkanlarını da sunuyor. Yeni nesil oyunların geleceği olarak görülen ışın izleme teknolojisi oyun grafiklerini daha gerçekçi hale getiriyor. NVIDIA’nın RTX 2060 ve üstü ekran kartlarıyla uyumlu olan teknoloji gerçek dünyadaki ışıkları, gölgeleri ve yansımaları simüle ederek üst düzey grafikli bir oyun deneyimine olanak sağlıyor.

Çin’deki fabrikalarında ürettikleri erkan kartlarını global olarak satışa sunan Palit ürünlerine Türkiye’de EKSA’nın distribütörlüğünde, e-ticaret siteleri, teknoloji mağazaları gibi birçok satış noktasından ulaşılabilecek.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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