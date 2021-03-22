Ekran görüntüsü sızdı: İşte WhatsApp'ın yeni özelliği

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı.

Yaptığı sızıntı haberleri ile bilinen WABetaInfo mesajlaşma platformun üzerinde çalıştığı yeni özelliğine ait ekran görüntülerini yayınladı.

Görünen o ki WhatsApp, sesli mesajlar için kullanıcıların bir hayli işine yarayacak bir özellik ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Aynı habere göre, WhatsApp kullanıcılarına sesli mesajlarda 1x, 1,5x ve 2x oynatma hızları sunacak.

Başka bir deyişle bu özellik sayesinde sesli mesajlar daha hızlı dinlenebilecek.

Özelliğin kısa sürede beta kullanıcılarının beğenisine sunulması, sonrasında ise hem iOS hem Android versiyonlarına entegre edilmesi bekleniyor.

Özellikle son dönemde WhatsApp üzerinden sesli mesaj gönderiminin bir hayli artış yaşadığı belirtiliyor.