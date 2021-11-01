EGLD coin nedir?

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Elrond'un test ağı zaten yayında ve 5 saniyelik gecikme süresi ve minimum maliyetle (5 parçaya dayalı olarak) 10K TPS'ye kadar işleyebilir. Proje, programlanabilir para ve dApp'lerin kolay dağıtımı için bir platform olmayı ve böylece açık, izinsiz, sınırsız, küresel olarak erişilebilir bir internet ekonomisinin bel kemiği olmayı hedefliyor.

Elrond'un hedefi, gerçek dünya kullanım durumlarında verimli ve rekabetçi dApp kullanıcı deneyimleri sağlayan yüksek verim, hızlı işlem hızı ve düşük işlem maliyeti platformu olmaktır.

Elrond, yüksek ölçeklenebilirliğinin, hızlı işlem hızının ve düşük işlem maliyetinin onu makineler arası işlemler ve IoT ekonomisi için çok uygun hale getirdiğine inanıyor.