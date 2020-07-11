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Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen projeler TEKNOFEST’te finale kaldı

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Eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen projeler TEKNOFEST’te finale kaldı
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‘Techno Smart Board’ ve ‘Hologramic Contact’ projeleri ile öğrenciler eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye'de bir kolejin Bilgisayar Olimpiyat Takımı öğrencileri, TEKNOFEST için hazırladıkları projelerle finale kaldı. Sınıflardaki akıllı tahtalara yapay zekâ özelliği kazandırmayı ve akıllı tahtalar ile öğrencilerin etkileşime girerek daha iyi bir öğrenme ortamı sağlamayı amaç edinen ‘Techno Smart Board' projesi, Hamza Matar, İhsan Can, Ahmet Burak Coşkun tarafından geliştirildi. ‘Techno Smart Board', dokunmadan havaya yazma, ses komutlarıyla kontrol etme, sanal kıyafet giyme (iskelet, kas sistemi vb.), metin okutma, dikkat oyunu, İngilizce kelime öğrenme, eşleştirme ile öğrenme gibi özelliklere sahip.

İletişim ve iletişimdeki görselliği artırarak okullarda, seminerlerde, konferanslarda ve uzaktan eğitimde daha kaliteli eğitim görselliği ve artırılmış sunum imkânı sağlamayı hedefleyen ‘Hologramic Contact' projesi ise Yasemen Sudem Engin, Timur Beykan Uzun ve Kerim Güldamlası imzası taşıyor. Projede, tasarlanan hologram görüntülere Kinect yardımıyla uzaktan kontrol imkânı da mümkün.

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