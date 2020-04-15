Eğitim ve teknoloji birlikte ilerliyor

Önceleri televizyon aracılığıyla başlayan bu eğitim sistemi daha sonra internet üzerinden eğitime evirildi. Yine ilk zamanlarında tercihe bağlı olarak bireylerin seçimi ile kullanılan bu sistem, pandemi sebebiyle artık pek çok ülkede tek yöntem oldu. Bunlara Türkiye’de kullandığımız Millî Eğitim Bakanlığı yönetimindeki EBA ve üniversitelerin uzaktan eğitim sistemleri de dahil.

Son yıllarda ise çeşitli üniversitelerde artırılmış hatta karma gerçeklik denemeleri yapılıyor. Global pazarda pek çok öğretim kurumu birbiriyle yarışıyor. Çin'in en büyük çevrimiçi eğitim şirketlerinden Yuanfudao, korona virüs pandemisi dönemde rekor taleple karşılaştıklarını açıkladı. Diğer pek çok şirkette benzer veriler açıklıyor.

Son on yılda sadece ABD'deki K-12 alanındaki eğitim teknolojisi şirketlerine 2.3 milyar dolar yatırım yapıldığı düşünülüyor. Bu yatırımlar ani geçiş nedeniyle bazı aksaklıklar yaşasa da bundan sonraki dönemde daha da ön plana çıkarak yatırımcıların yüzünü güldürebilir. Henüz deneysel aşamada olsa da Coursera’nın da kurucularından volan Michigan Üniversitesi, yeni bir genişletilmiş gerçeklik girişimi üzerinde çalışıyor. Pek çok ülkede yeni nesil eğitimin, öğrencilerin katılımını ve öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak için yapay zekâ, AR, VR, MR, kullanılan bir sistem üzerine kurgulandığını dile getiren Michigan Üniversitesi Akademik İnovasyon yetkilileri, bu teknolojinin eğitim alanında kullanımı hakkında daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Belki de sandığımız kadar uzun sürmeyebilir zira pandemi sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde eğitimin de şekil değiştirebileceği öngörülüyor. Uluslararası eğitim kurumları yeni yöntemlerle daha fazla öğrenciye ulaşarak pazarlarını genişletmeyi ve yanı sıra farklı kültürlerin eğitime katacağı çeşitliliği yakalamayı amaçlıyorlar.



Lise öğrencilerine iyi haber…

Önümüzdeki yıllar eğitim teknolojilerinin adından sıkça söz ettiğimiz yıllar olabilir. Buna en somut örnek olarak Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un "Lise öğrencilerimiz için iyi bir haberim var” seslenişiyle açıkladığı, bilişim teknolojileri alanında uluslararası online eğitim ve sertifika programlarını verebiliriz. Açıklanan programda yapay zekâ, robotik, big data gibi birçok dalda uygulama geliştirme becerilerini artırmaya yönelik eğitimler yer alıyor. Ayrıca uluslararası sertifikalı dijital pazarlama, girişimcilik, dijital güvenlik, kodlama ve makine öğrenimine yönelik eğitim programları yanı sıra çocukların kod yazma, algoritma üretebilme, çizim, müzik, video ve fotoğraf aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerinin artırılmasına destek verecek eğitimler de yer alıyor.

Kriz dönemlerinde eğitim genellikle yükseliş gösteren bir sektör olarak bilinir ancak bu defa biraz da mecburiyet sebebiyle daha fazla ilgi gördü. İnternetin çok daha hızlı olacağı 5G’nin ardından, uzaktan eğitimin çok daha ulaşılabilir ve fonsiyonel olması bekleniyor.



Serap TORUN

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