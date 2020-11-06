Eğitim Teknologları kimdir, ne yaparlar?

Meltem Kurtoğlu Erden ve Sadi Seferoğlu’nun 2020 yılında yayınladıkları ve BÖTE mezunlarının iş ortamındaki deneyimlerini inceledikleri makalesinde katılımcılardan birisi çalıştığı kurumda kendisini nasıl gördüklerini şu şekilde ifade etmiştir:

“Öğretmenlerin durumu ortada. Tabi BÖTE için durum biraz farklı. Okullarda size eğitimci olarak değil teknisyen gözüyle bakıyorlar.”

Bir başka katılımcı ise kendilerinden beklentinin “her türlü bilgisayar tamiri parça değişimi yazılım donanım vs” olduğunu paylaşmıştır.

Çalışmaya katılan BÖTE mezunlarının yarısından fazlası kendilerine verilen görevlerinin alanları ile ya kısmen örtüştüğünü ya da örtüşmediğini belirtmişlerdir. Bu durum ise onların asıl görevlerine odaklanmalarına engel olmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü mezunlarını yetiştiren üniversiteler acaba hangi beklentilere göre öğrencilerini yetiştirmektedir? Örnek teşkil etmesi için üç üniversitenin sayfasından BÖTE mezunlarından beklentilerini belirttikleri kısımları aşağıda sizinle paylaşıyorum.

Boğaziçi Üniversitesi

“… bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde görev yapabilecek bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni yetiştirmenin yanında, öğrenmeyi sağlamak için kullanılacak süreç ve araçları çözümleyen, tasarlayan, geliştiren, uygulayan ve değerlendiren uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu uzmanlık alanlarını tanımlamak üzere kullanılan terimler arasında eğitim teknoloğu, öğretim tasarımcısı ve eğitim yazılımı tasarımcısı bulunur. Bu amaca uygun olarak, bölümümüzün öğretim programı öğrencilerin hem öğretmenlik hem de teknolojik becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler eğitim yazılımları, programlama dilleri, eğitsel yazılım tasarımı ve geliştirme, eğitsel video, İnternet ve e-öğrenme, öğretimde ilke ve yöntemler ve araştırma yöntemleri başlıkları altında bölüm dersleri almaktadır…”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

“Bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümünden mezun olan kişiler, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen, T.C Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, danışman, eğitim programı danışmanı, sınav ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilirler.

Üstlenebilecekleri görevlerden bazıları:

Eğitim Kurumlarında bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni,

Eğitim-öğretim yazılım firmalarında proje yürütücüsü ve geliştiricisi,

Web tabanlı eğitim tasarımcısı,

Eğitim yazılımı geliştirme grup sorumlusu ve yetkilisi.”

Gazi Üniversitesi

“Bölümün amaçları şu şekildedir:

- İlkokul, ortaokul ve liselerde yer alan bilişim teknolojileri derslerini etkili ve verimli şekilde işleyecek öğretmenler yetiştirmek.

- Eğitimle ilgili her alanda öğrenme süreçlerini iyileştirebilecek öğretim teknologları yetiştirmek.

- Bilimsel araştırma konusunda yetkin akademisyenler yetiştirerek bilim ve teknolojiye katkıda bulunmak.

- 21. yy becerileriyle donanmış sorgulayan, araştıran, üreten kişiliğiyle hem kamu hem de özel sektörde kendine yer edinebilecek bireyler yetiştirmek.

- Etik değerlere saygılı bireyler yetiştirmek.”

Beklenen bir şekilde, üç görev tanımında da bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni yetiştirmenin yanı sıra mezunlarının eğitim teknoloğu oldukları da vurgulanmaktadır. Yaşadığımız pandemiden dolayı eğitimi tamamen veya kısmen çevrimiçi ortamlara taşıdığımı şu dönemlerde eğitim teknologlarına, öğretim tasarımcılarına çok daha fazla ihtiyacımız var. Öğretim süreçlerinin geliştirilmesi için alan uzmanlarıyla ortak çalışacak öğretim tasarımcılarına ihtiyacımız olduğu kadar bu konuda politika üretecek uzmanların da daha çok söz sahibi olması gerekmektedir.

Doç. Dr. Serkan Özel

Boğaziçi Üniversitesi

@serkanozeltx