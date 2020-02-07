Eğer yeterince su dökersek Güneş söner mi

“Eğer yeterince su dökersek Güneş söner mi?”. Bu sorunun cevabı, eğer Güneş’in enerjisi Dünya’da bildiğimiz kimyasal reaksiyonlar sonucu gerçekleşen “ateş” ile oluşsaydı; evet olurdu. Fakat Güneş’te ne ateş vardır, ne de “yanan” herhangi bir şey… Güneş’in parlayıp enerji yaymasını sağlayan mekanizma, çok büyük kütlesi nedeniyle merkez bölgesinde aşırı basınca maruz kalan hidrojen atomlarının birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında enerji açığa çıkmasıdır. Buna, nükleer füzyon deniliyor. Yani, Güneş’in parlamasını sağlayan şey, “çok ağır” olmasıdır. O kadar ağırdır ki, merkezinde bulunan atomlar bu ağırlığın basıncına dayanamayarak birbirleriyle birleşmeye başlarlar. Dolayısıyla, Güneş’i söndürmek mümkün değildir.

'Kum tepeleri' adı verilen yeni bir kutup ışığı türü keşfedildi

Kutup ışıkları hayranları, Finlandiya'da daha önce bilim insanları tarafından sınıflandırılmamış yeni bir kutup ışığı keşfetti. 'Kum Tepeleri' adı verilen yeni tür kutup ışığı, bu işin meraklılarıyla bilim insanlarının iş birliğinin son ürünü.

Japon bilim insanları: AIDS ilaçları koronavirüs semptomlarını geriletiyor olabilir

Japonya'daki bir grup bilim insanı, yaptıkları çalışmada AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların, koronavirüs kaynaklı zatürre belirtilerini geriletebileceğini gözlemledi.

Bilim insanları tembel bir semender keşfetti: 7 yıldır hareket etmiyor

Bosna Hersek'te sualtı yaşam araştırması yapan bilim insanları, bir mağara semenderinin 7 yıldır hiç yerinden kıpırdamadığını fark etti. Bilim dünyasında şaşkınlık yaratan semender, sosyal medyanın da diline düştü.

Foklar ilk kez su altında yüzgeçlerini birbirine vururken görüntülendi

Su altındaki foklar ilk kez ön yüzgeçlerini birbirine çarparken görüntülendi. Foklar, olası rakipleri uzaklaştırmak ve potansiyel eşlerine gösteriş yapmak için buna başvuruyor.



