Ege’de kalp krizi tanısı koyabilen akıllı korse geliştirildi

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Serviste görev yapan Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kıyan, serviste yaşadığı tecrübelerden de yola çıkarak özellikle tanısında sıkıntı yaşanan kalp krizi hasta gruplarına yönelik kalp krizini tespit eden giyilebilir akıllı korse geliştirmek için çalışma başlattı. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) bünyesindeki firmasında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ileri AR-GE desteği ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında giyilebilir akıllı korseyi geliştirmeyi başaran Prof. Dr. Kıyan, proje ekibiyle EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret edip proje hakkında bilgi verdi.



Yüzde 90 başarı oranı



Aralarında EÜ’nün de bulunduğu üç hastanedeki 341 hasta üzerinde çalışma yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Kıyan, “Çalışmamıza, Elektrokardiyografi (EKG) ile teşhis konulabilen kalp krizi grubunu dahil etmedik. Çünkü bu grup EKG ile yüzde 100’e yakın tanınabilmekteydi. Fakat bizim çalıştığımız kalp krizi grubunu (NSTEMI) EKG sadece yüzde 20 civarında yakalamaktaydı. Yani bizler EKG ile tanısında sıkıntı yaşadığımız kalp krizi grubunu çalıştık. Hastanın giydiği korse vasıtasıyla verileri internet üzerinden merkeze gönderen ve merkezde kalp krizi vardır veya yoktur analizi yapan bir sistem geliştirdik. Korse sayesinde profesyonel sağlık çalışanına ihtiyaç duymadan pozitif veya negatif sonuç veren, hastalara doğru ve uygun tanı konulması, yanlış tanı ihtimalinin azaltılması ve kalp krizi hastalarının hayatta kalım oranlarının artırılması, sakat kalma ve iş güç kaybının azaltılması sağlanabilecek. Yaptığımız testlerde, cihazın kalp krizi tanısı koyduğu hastaların yüzde 90’ının kalp krizi geçirdiğini belirledik. Bu grubun normalde kalp krizi geçirdiği en zor tespit edilen grup olması nedeniyle son derece önemli” diye konuştu.



"En sık görülen ölüm nedenlerinden biri kalp krizi"



Kalp krizinin Türkiye ve dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kıyan, hızlı ve doğru tanı sayesinde hastaların 112 ambulanslarıyla en uygun ve hızlı edilebilecekleri hastanelere yönlendirileceğini söyledi. Acil servislerdeki tanı süresinin kısaltılarak ölüm ya da maluliyet oranlarını azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Kıyan, “Daha ileri aşamalarda kalp krizi şüpheli bulguları olan hastaların gündelik yaşantısı içerisinde cihazın sağlık profesyonellerine ihtiyaç duymadan otomatik analiz yapan formunun üretilmesiyle hastanın şikayetleri olduğu anda cihazı kullanılarak pozitif sonuç alması durumunda sağlık ekiplerinden yardım isteyebilecek ya da acil servislere başvurabilecek. Portatif, kolay taşınabilir, kolayca giyilebilir, her yerde kullanılabilen, parazit ve artefakları azaltılmış korse, cep telefonu vasıtasıyla uzaktan haberleşmeye imkan sağlıyor. Yurt dışı ve yurt içinde hiç kullanılmamış tamamen yerli, milli, yeni ve orijinal bir ürün olan korse, kalp krizi hastalarının daha kolay tanı almalarını sağlayacaktır” dedi. Prof. Dr. Kıyan, ileriye yönelik tasarladıkları insan çalışmalarının olumlu sonuçlanması durumunda korseyi uluslararası anlamda da kullanıma sunmayı planladıklarını söyledi.



“Ege ilklere imza atmaya devam ediyor”



Ege Üniversitesi çatısı altında yürütülen bilimsel çalışmalarla birçok ilke imza attıklarını söyleyen Rektör Budak, “Güçlü akademik kadromuzla ülkemize gece gündüz demeden hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Ege Teknoparktaki firmasında özellikle tanı konmasında güçlük çekilen kalp krizine yönelik önemli bir cihaz geliştiren Prof. Dr. Selahattin Kıyan ve proje ekibini tebrik ediyorum. Bir ilke imza atarak geliştirdikleri giyilebilir akıllı korsenin kullanılmaya başlanmasıyla hem hasta sağlığı hem de acil servislerdeki efektif sağlık hizmeti açısından önemli çıktılar elde etmiş olacağız. Hocamızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, maddi ve manevi her zaman yanlarındayız” dedi.



