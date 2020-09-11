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A.A.
Haber Giriş: 11.09.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Ege Üniversitesinden "Tarımda Dijitalleşme" projesi

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Ege Üniversitesinden "Tarımda Dijitalleşme" projesi
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Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Tolga Esetlili tarafından tarımda daha üretken, verimli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir gıda üretiminin temini için "Dijital Köy Kapsamında Tarımda Dijitalleşme Projesi" hazırlandığı bildirildi.

Esetlili, yaptığı yazılı açıklamada, gerek nüfus artışı gerekse salgın nedeniyle tarımın öneminin giderek arttığına dikkat çekti.

Bu nedenle tarımda daha üretken, verimli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir gıda üretiminin temini için yeni projelere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Esetlili, bunun da ancak dijital dönüşüm ile birlikte yeni teknolojilerin kullanılmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. 

Geliştirdikleri projeyle çiftçilerin tarımsal üretim yaptıkları alanları özel olarak geliştirilecek cep telefonu uygulamaları ile istedikleri her an ve her yerden takip edebileceğine değinen Esetlili, şunları kaydetti:

"Projemizin diğer bir çıktısı ise mobil uygulama üzerinde oluşturulacak bitki verimlilik haritaları sayesinde çiftçilerimiz tarlasının az gelişmiş bölgelerini görebilecek ve sadece bu bölge için gerekli tedbirleri daha çabuk ve düşük maliyet ile alabilme yeteneğine kavuşacaktır. Bu sadece üreticilerimizin girdilerinden kazanç sağlamayacaktır. Aynı zamanda çevresel kazanımları da beraberinde getirecektir. Daha az gübreleme ve pestisit kullanımı hem topraklarımızın hem de sularımızın kirlenmesini engelleyecektir. Ayrıca daha az ve kontrollü mazot kullanımı sayesinde tarımsal üretimde birim karbon ayak izinin azaltılmasına öncülük edecektir."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Esetlili, projeden dolayı tebrik ettiğini kaydetti.

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