MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEge Bölgesi'nde 8 yeni kekik türü keşfedildi
GeriTeknoloji Ege Bölgesi'nde 8 yeni kekik türü keşfedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 28.05.2020 - 06:40,Son Güncelleme:

Ege Bölgesi'nde 8 yeni kekik türü keşfedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ege Bölgesi'nde 8 yeni kekik türü keşfedildi
Abone Olgoogle-news

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dirmenci'nin yürüttüğü proje kapsamında kekiğin 8 yeni türü keşfedildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dirmenci idaresindeki TÜBİTAK projesi kapsamında, halk arasında "kekik" olarak bilinen bitki cinsinden daha önce tespit edilmemiş 8 bitki taksonunun keşfi gerçekleştirildi.

Bitkilerin birçoğunun Ege Bölgesi'nde keşfedildiği belirtildi. 

Çalışma kapsamındaki 8 türün halk arasında çay, kekik suyu, kekik yağı yapımında ve baharat amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dirmenci, Türkiye'deki toplam origanum taksonu (kayalık ve kurak yerlerde rastlanan hoş kokulu, çalı görünümlü bitki türleri) sayısının 25'i endemik olmak üzere toplamda 37'ye yükseldiğini ve endemizm oranının yüzde 68 olduğunu belirtti.

Dirmenci, Türkiye'nin, origanum türü sayısı bakımından dünyanın en fazla çeşitliliğe sahip ülkesi olduğunu bildirdi.

"Türkiye'de Yetişen Origanum Lamiaceae Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik ve Kimyasal Araştırmalar" başlıklı projede, Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. Turan Arabacı, Prof. Dr. Esra Martin, Prof. Dr. Sevcan Çelenk, ve Bilim Uzmanı Türker Yazıcı görev aldı.

Huawei telefonlarda YouTube nasıl kullanılır?Google servisleri bulunmayan Huawei cihazlarda YouTube nasıl kullanılır? İşte en basit yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle