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Efsanelerin Savaşı Mythic Heroes Muhteşem Ön Kayıt Ödülleri ile Geliyor!

#Sponsorlu İçerik#Mythic Heroes
Efsanelerin Savaşı Mythic Heroes Muhteşem Ön Kayıt Ödülleri ile Geliyor

Mobil oyun dünyasının güçlü ismi IGG, Mythic Heroes ile yepyeni bir serüvenin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Dünya mitolojisinin eşsiz hikayeleri ve RPG dünyasının mistik ögeleri ile oluşturulan Mythic Heroes muhteşem etkinliklerle mobil cihazlarda erişime açılmayı bekliyor.

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Karanlık güçlerin dünyanın kaderini tehdit ettiği bir evrende geçen Mythic Heroes, yepyeni bir RPG savaş oyunu. Oyuncular, farklı kültürlerin birbirinden güçlü mitolojik Efsaneleri ve Kahramanları’ndan oluşan oyun karakterlerini koleksiyonlarına katıp geliştirerek bu amansız savaşta kötülüğü alt etmeye çalışacaklar. Destansı savaşlarla dolu Mythic Heroes’da karakterlerin beceri ve yetenekleri de geliştirilebiliyor ve yepyeni ikonik silahlar elde edilebiliyor.

Efsanelerin Savaşı Mythic Heroes Muhteşem Ön Kayıt Ödülleri ile Geliyor

Mitolojik kahramanlarla savaş heyecanı

Mythic Heroes’da oyuncuların aralarından seçebileceği 4 farklı karakter sınıfı bulunuyor. Verdian, Luminarch, Guardian ve Shadowarch sınıflarındaki karakterlerin her biri farklı güçler, yetenekler ve avantajlara sahip. Birçok seviyeden oluşan 9 farklı haritanın bulunduğu Mythic Heroes’da oyuncular, ana kampanya modunda zorlu savaşların gerçekleştiği zindanlarda 5v5 takımlar halinde mücadele edecekler. Bu savaşlar sonucunda da birbirinden değerli oyun içi eşyalar kazanabilecekler. Ayrıca oyunun Arena modu ile oyuncular birbirlerine meydan okuyarak 1v1 epik savaşlar da gerçekleştirebilecekler. 

Efsanelerin Savaşı Mythic Heroes Muhteşem Ön Kayıt Ödülleri ile Geliyor

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Muhteşem ön kayıt ödülleri

Şimdiye dek dünyanın her köşesinden milyonlarca mobil oyun tutkununun akın ettiği Mythic Heroes’un ödüllerle dolu ön kayıtları hala devam ediyor.  Ön kayıt yaptıran tüm oyuncular 25 Standart Çağırma Parşömeni ve 2000 Elmas gibi oyun içi ödüllere ek olarak birbirinden değerli hediyeler kazanma şansı yakalayacak. Oyun yayınlandıktan sonraki 7 gün içerisinde 2. Çağırıcı Seviyesi’ne ulaşan oyuncular arasından yapılan çekiliş sonucunda 1 şanslı oyuncu iPhone 13PRO 128 GB, 1 şanslı oyuncu Nintendo Switch ve 10 şanslı oyuncu 100 TL değerinde Amazon.com.tr hediye kartı ödülüne sahip olacak.

IGG’nin mitoloji ve efsanevi savaşlarla dolu oyunu Mythic Heroes ve ön kayıt yaptıran oyuncuları bekleyen muhteşem ödülleri hakkında daha fazla bilgiye resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

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#Sponsorlu İçerik#Mythic Heroes

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