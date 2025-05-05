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Efsane sosyal medya uygulaması tarih oldu

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#Skype'ın Sonu#Microsoft'un Kararı#Sesli Ve Görüntülü İletişim
Efsane sosyal medya uygulaması tarih oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 12:52

Amerikan teknoloji devlerinden Microsoft'a ait görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi.

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Sesli ve görüntülü iletişim olanağı sunan Skype, 20 yıllı aşkın hizmetinin ardından kullanımdan kaldırıldı.

Microsoft, 2003'te piyasaya sunulan ve 2010'da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan uygulamanın hizmetlerine "müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla" son verileceğini duyurmuştu.

Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını belirten şirket, Skype'taki kullanıcı verilerinin bu uygulamaya otomatik aktarılacağını bildirmişti.

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#Skype'ın Sonu#Microsoft'un Kararı#Sesli Ve Görüntülü İletişim

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