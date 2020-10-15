Ebeveynler çocuklarının hangi bilgilerini herkese açık paylaştığını bilmiyor

Ancak burada bazı tehlikeli eğilimler söz konusu: Ebeveynlerin %43'ü çocuklarının sosyal medya hesabında hangi bilgilerin herkese açık olduğundan emin değil. Bu nedenle çocukların hobileri (%75), yaşı (%52), akrabaların isimleri (%38), kesin coğrafi konumları (%17) ve hatta yaşadıkları evin fotoğrafları (%9) gibi kişisel bilgileri paylaştıklarını bilmiyorlar.

Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Başkanı Andrey Sidenko, “Ebeveynler, çocuklarının çevrimiçiyken hangi bilgilere erişim izni verdiğinin farkında olmalıdır, çünkü bu veriler çocuklarına ve kendilerine zarar verebilir ve siber suçluların kimlik hırsızlığına yardımcı olabilir” diyor. “Çocuklara kişisel bilgilerini saklamak için doğru yaklaşımı öğretmek, hangi bilgilerin kişiye özel olduğunu ve başkalarının bilmemesi gerektiğini anlatmak çok önemli.”



Kaspersky, çocuğunuzu ve kişisel bilgilerini çevrimiçi ortamda korumak için aşağıdaki adımları öneriyor: