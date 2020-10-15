Ebeveynler çocuklarının hangi bilgilerini herkese açık paylaştığını bilmiyor
Sorumlu Dijital Ebeveynlik araştırmasına göre Türkiye’deki çocukların %49'unun bir sosyal medya hesabı var. En popüler sosyal ağlar Instagram (%83), Facebook (%73), YouTube (%56) ve Twitter (%29) olarak sıralanıyor. Ebeveynler de bu değişimin hızına ayak uydurmaya söz konusu medyalara kaydolmaya çalışıyor. Örneğin Türkiye'deki ebeveynlerin %63'ü çocuklarıyla sosyal medyada arkadaş oluyor ve hatta sosyal medyadan sohbet ediyor. %16'sı ise sosyal medya üzerinde sohbet etmeden arkadaşlığını sürdürüyor.
Ancak burada bazı tehlikeli eğilimler söz konusu: Ebeveynlerin %43'ü çocuklarının sosyal medya hesabında hangi bilgilerin herkese açık olduğundan emin değil. Bu nedenle çocukların hobileri (%75), yaşı (%52), akrabaların isimleri (%38), kesin coğrafi konumları (%17) ve hatta yaşadıkları evin fotoğrafları (%9) gibi kişisel bilgileri paylaştıklarını bilmiyorlar.
Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Başkanı Andrey Sidenko, “Ebeveynler, çocuklarının çevrimiçiyken hangi bilgilere erişim izni verdiğinin farkında olmalıdır, çünkü bu veriler çocuklarına ve kendilerine zarar verebilir ve siber suçluların kimlik hırsızlığına yardımcı olabilir” diyor. “Çocuklara kişisel bilgilerini saklamak için doğru yaklaşımı öğretmek, hangi bilgilerin kişiye özel olduğunu ve başkalarının bilmemesi gerektiğini anlatmak çok önemli.”
Kaspersky, çocuğunuzu ve kişisel bilgilerini çevrimiçi ortamda korumak için aşağıdaki adımları öneriyor:
- Çocuğunuzla iletişim halinde olun ve bağ kurun. Her zaman sorularını yanıtlamaya hazır olduğunuzu gösterin. Onlara internet ahlakının temellerini, özel ve herkese açık bilgi arasındaki farkı öğretin.
- Çocuğunuzla sosyal medyada arkadaş olun ve zaman zaman paylaştığı bilgileri kontrol edin. Ancak bunu yaparken çocuğun özel hayatına girmemeye çalışın
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