Ebeveynler çocukları eğlensin diye cihazlardan yararlanıyor

Yine aynı ankete göre Türkiye’deki çocukların %73’ünün kendi akıllı telefonu veya tableti bulunuyor. Bu büyük oranla birlikte, çocukların büyük bir kısmı ilk cihazına 10 yaşındayken sahip oluyor. Buna rağmen Türkiye’deki ebeveynlerin %26’sı çocuklarına internet güvenliği konusunda bilgi vermiyor. Bu da çocukların internette nasıl güvende kalacaklarını bilememesine yol açıyor.

Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Direktörü Andrey Sidenko, “Çoğu ebeveyn çocuklarını eğlendirmek veya sakinleştirmek ya da kendilerine vakit ayırmak için cihazlardan yararlanıyor. Ancak, çocukların dijital cihazları kontrolsüz kullanmaması gerekiyor. Kaspersky’nin tahminlerine göre Türkiye’deki ebeveynlerin %20’si çocuklarının dijital hayatını daha iyi izleyebilmek istiyor. Ekran başında geçirilen süreyi sınırlayarak ve karşılıklı konuşarak bunu yapmak bir yere kadar mümkün olsa da bir güvenlik çözümü de gerekiyor.” dedi.

Çocuklara cihazlarını daha faydalı şekilde kullanmalarını öğretmek ve onları uygunsuz içeriklerden korumak için şu tavsiyelerden yararlanabilirsiniz:

Çocuğunuza internet etiğini (hakaret veya aşağılama içeren yazılar yazılmaması, utanç verici ve uygunsuz fotoğraflar paylaşılmaması vb.) ve internette uyulması gereken güvenlik kurallarını (yabancılara yanıt verilmemesi, çok özel bilgilerin paylaşılmaması vb.) anlatın.



Çocuğunuzla iletişim kurun. Onun ilgi alanlarını keşfedin ve bunlara yönelik içerikler ve video yayıncıları önerin. Onları anlayan modern bir ebeveyn olduğunu gösterin ve sizden her zaman öneri alabileceğinizi bilmelerini sağlayın.



Çocuğunuzun internette yaptıklarını izlemek için güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.



