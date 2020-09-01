EA Play Steam Türkiye'ye geldiği gibi fiyat artırdı

EA Play'in fiyat değişikliğinden bahsetmeden önce bu platformun ne işe yaradığını anlatalım. Spotify ve Apple Music gibi müzik platformları sayesinde müzik dinleme alışkanlıklarımız değişirken, müzikleri parça başına satın almak yerine aylık ücretini ödeyerek kullanmaya başladık. EA Play de aslında bu durumun oyun tarafına uyarlanmış hali diyebiliriz.

EA Play, oyuncuların her ay abonelik ücretini ödeyerek EA Play'de bulunan tüm oyunları oynamasına imkan veriyor. Ancak servisin Türkiye'de hizmete girmesiyle fiyatlarının artması bir oldu. EA Play'in aylık aboneliği 29 TL'ye, yıllık aboneliği ise 169 TL'ye çıktı.

EA Play'in fiyat değişikliğini Türkiye dışında Rusya, Arjantin, Hindistan gibi ülkelerde de yaptığı dikkat çekerken, Steam'in önerisi doğrultusunda fiyatların belirlendiği ifade ediliyor.

Fiyatları yükselen EA Play, artık oyuncular için iyi bir alternatif değil. Zaten Steam sürümünün de Origin sürümüne göre hayli kısıtlı olduğunu ve pek çok oyunun bulunmadığını da belirtmek gerekiyor.

Bu kapsamda Game Pass, daha uygun bir alternatif olabilir.



