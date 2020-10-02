EA Play ile Xbox Game Pass Ultimate ne zaman birleşecek?

2020 yılı yeni oyun konsollarının yılı olacak. Özellikle de Kasım ayında hem PlayStation 5 hem de Xbox Series S ve Xbox Series X ile tanışacağız. Haliyle oyuncular yeni oyun makinelerini merakla bekliyor. Diğer yandan oyunların daha uygun bir fiyata deneyimlenmesi için tasarlanan Xbox Game Pass Ultimate, önemli bir entegrasyona ev sahipliği yapıyor.

10 Kasım tarihinden itibaren tamamlanması beklenen birleşmenin ardından EA Play bünyesinde bulunan Mass Effect, The Sims serisi ile FIFA serisi doğrudan Xbox Game Pass Ultimate abonelerine de sunulmuş olacak.

Bir diğer önemli nokta ise Bethesda yapımlarının da söz konusu platforma dahil olmaya başlaması. Geçtiğimiz haftalarda Bethesda'yı satın aldığını duyurarak dikkatleri üzerine çeken Microsoft, böylece platformundaki oyun içeriğini de zenginleştirmiş olacak.

Platformların tek çatı altında toplanmasıyla başka hangi oyunları Xbox Game Pass Ultimate'te göreceğimiz ise henüz belirsiz ve 10 Kasım'ı beklememiz gerekiyor.



