EA Access nedir? Nasıl kullanılır?

Spotify ve Apple Music gibi müzik platformları sayesinde müzik dinleme alışkanlıklarımız değişirken, müzikleri parça başına satın almak yerine aylık ücretini ödeyerek kullanmaya başladık. EA Access de aslında bu durumun oyun tarafına uyarlanmış hali diyebiliriz.

EA Access nedir?

EA Access, oyuncuların her ay abonelik ücretini ödeyerek EA Access'te bulunan tüm oyunları oynamasına imkan veriyor. Türkiye'de aylık 12 TL'den, yıllık da 65 TL'den erişime açılacak olan EA Access ile bu ücreti ödeyenler Battlefield serisi, The SIMS 4, FIFA serisi, Star Wars serisi dahil pek çok oyuna erişebilecek.

Örneğin FIFA 21 oyunculara sunulduğunda EA Access'e geldiğinde oyuncuların yüklü paralar ödemesine gerek kalmayacak. Çünkü abonelik çerçevesinde EA Access'te yer alan tüm oyunlara erişim mümkün hale gelecek; elbette ek ücret ödemeden.

Ancak yeni oyunlar hemen EA Access'e gelmeyecek. Ve EA Access'te olan bir oyun sonsuza kadar burada durmayacak. EA, zaman zaman bazı oyunları bu platforma eklerken, bazen de çıkarmayı tercih edecek.



