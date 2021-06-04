E3 2021 ne zaman yapılacak? E3 2021'in etkinlik programı

12 - 15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan ve herkesin ücretsiz olarak takip edebileceği E3 2021'in katılımcıları arasında Microsoft (Xbox), Nintendo ve Ubisoft başta olmak üzere Square Enix, Take-Two (Rockstar Games & 2K Games), Capcom, Warner Bros, Bandai Namco Entertainment, Gearbox Entertainment, Sega, NetEase Games dahil birçok firma yer alıyor.

E3 2021'DE HANGİ OYUNLAR TANITILACAK?

Her yıl olduğu gibi E3 2021'de de firmaların en yeni oyunlarını tanıtmaları, videolar yayınlamaları ve tabii ki sürpriz duyurular yapmaları bekleniyor. Bu yıl oyuncuların karşısına çıkabilecek oyunlar arasında Assassin's Creed, Avowed, Battlefield 6, Dead Island 2, Dragon Age, Far Cry 6, FIFA 22, Halo Infinite, NBA 2K22, Psychonauts 2, Star Wars ve Starfield gibi birçok başlık yer alıyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Etkinliğin dijital bir formatta düzenlenecek olması, firmaların daha esnek davranmasına ve hatta kendi etkinliklerini düzenlemesine fırsat veriyor. Bu kapsamda E3 2021 çatısı altında yer almak yerine yakın tarihlerde yapılacak birçok özel yayın planlandı. Şu ana kadar duyurulan yayınların tarihleri şu şekilde olacak;