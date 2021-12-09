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E-Ticarette günde 2 bin fiyat değişikliği yaşanıyor

#E-Ticaret#Teknoloji#Ekonomi
E-Ticarette günde 2 bin fiyat değişikliği yaşanıyor

Ticaret Bakanlığı’nın istatistiklerine göre 2020 e-ticaret hacmi 2019’a göre yüzde 66 artarak, 136 milyar TL’den 226.2 milyar TL’ye yükseldi. E-Ticaret kanalının geçen yıl yüzde 66 civarında büyümesi, oyuncu sayısını ve buna paralel olarak da fiyat rekabetini artırdı. 2012 yılından bu yana Türkiye’deki markalar için tüm online ve offline kanallarda fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan Brandzone Kurucu Ortağı Ceylan Çığ Köz, online fiyat değişimlerinin iki yıl öncesine göre yüzde 100 oranında arttığına dikkat çekti.

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Brandzone Kurucu Ortağı Ceylan Çığ Köz, online fiyat değişimlerinin iki yıl öncesine göre yüzde 100 oranında arttığına dikkat çekti. Ceylan Çığ Köz ‘’Sadece bir kategoride (örneğin televizyon ürünleri) bir günde e-ticaret kanallarındaki fiyat 500 defadan fazla değişebiliyor. Bir markada pek çok kategori var. Tüm kategoriler olarak düşünürsek, bir günde tüm satış kanallarında 2 binden fazla fiyat değişikliği yaşanıyor’’ dedi.  

E-Ticaret, insert ve reklamlardaki milyonlarca veriyi markaların en hızlı şekilde aksiyon alabilecekleri formatta raporlayarak satış ve karlılığı artırmaya çalıştıklarını belirten Köz, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bugünün rekabetçi piyasa süreci, artık markaları veri analizini daha gerçekçi yapmaya ve rakiplerini daha iyi analiz etmeye yöneltiyor. Markalar ve perakende sektörü için sadece offline ya da online dataları analiz etmek yeterli değil çünkü bir tüketici sadece online ya da mağazadan alışveriş yapmıyor. Bir ürünü alırken hem online mecraları kullanabiliyor hem mağazaya gidip ürünlere bakabiliyor. Bu nedenle satış ve karlılığı artırmak için hem mağazada öne çıkan kampanyaları ve fiyatları, hem e-ticaret kanalındaki fiyat, stok, buy box (birinci sırada olan satıcı), yorum, sıralamalar, ürün puanı, satıcı puanı, görsel gibi birçok kriteri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu da milyonlarca veri demek.’’ 

Tüketicilerin yüzde 97.6’sı yorum okuyor 

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Tüketicilerin yüzde 89’unun bir ürünü almadan internette ürünle ilgili araştırma yaptığına dikkat çeken Köz ‘’Online alışverişte, tüketicilerin yüzde 48’i bir ürünü satın almadan farklı kanallarda fiyat kontrolü yapıyor. Fiyat, satın almada çok belirleyici bir unsur ancak sadece fiyatta avantajlı olmak satın alma için yeterli değil. Örneğin tüketicilerin yüzde 97.6’sı online alışverişte yorumları okuyor.’’ diye konuştu. 

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#E-Ticaret#Teknoloji#Ekonomi

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