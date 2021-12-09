E-Ticarette günde 2 bin fiyat değişikliği yaşanıyor

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Brandzone Kurucu Ortağı Ceylan Çığ Köz, online fiyat değişimlerinin iki yıl öncesine göre yüzde 100 oranında arttığına dikkat çekti. Ceylan Çığ Köz ‘’Sadece bir kategoride (örneğin televizyon ürünleri) bir günde e-ticaret kanallarındaki fiyat 500 defadan fazla değişebiliyor. Bir markada pek çok kategori var. Tüm kategoriler olarak düşünürsek, bir günde tüm satış kanallarında 2 binden fazla fiyat değişikliği yaşanıyor’’ dedi.

E-Ticaret, insert ve reklamlardaki milyonlarca veriyi markaların en hızlı şekilde aksiyon alabilecekleri formatta raporlayarak satış ve karlılığı artırmaya çalıştıklarını belirten Köz, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bugünün rekabetçi piyasa süreci, artık markaları veri analizini daha gerçekçi yapmaya ve rakiplerini daha iyi analiz etmeye yöneltiyor. Markalar ve perakende sektörü için sadece offline ya da online dataları analiz etmek yeterli değil çünkü bir tüketici sadece online ya da mağazadan alışveriş yapmıyor. Bir ürünü alırken hem online mecraları kullanabiliyor hem mağazaya gidip ürünlere bakabiliyor. Bu nedenle satış ve karlılığı artırmak için hem mağazada öne çıkan kampanyaları ve fiyatları, hem e-ticaret kanalındaki fiyat, stok, buy box (birinci sırada olan satıcı), yorum, sıralamalar, ürün puanı, satıcı puanı, görsel gibi birçok kriteri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu da milyonlarca veri demek.’’

Tüketicilerin yüzde 97.6’sı yorum okuyor

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Tüketicilerin yüzde 89’unun bir ürünü almadan internette ürünle ilgili araştırma yaptığına dikkat çeken Köz ‘’Online alışverişte, tüketicilerin yüzde 48’i bir ürünü satın almadan farklı kanallarda fiyat kontrolü yapıyor. Fiyat, satın almada çok belirleyici bir unsur ancak sadece fiyatta avantajlı olmak satın alma için yeterli değil. Örneğin tüketicilerin yüzde 97.6’sı online alışverişte yorumları okuyor.’’ diye konuştu.