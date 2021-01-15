e-ticarette 2021 hedefi 400 milyar lira

ETİD, 2020 yılı e-ticaret verilerini açıkladı. Buna göre geçen yıl e-ticaret sektöründe salgın dönemiyle beraber önemli gelişmeler yaşandı. İnsanlar evlerinden çıkmadan eski alışveriş alışkanlıklarını yeni alışveriş türleriyle dijitale taşıdı.

Tüketicilerin yeni alışveriş alışkanlıkları edindiği bu süreçte e-ticaret itici bir güce sahip oldu. Arz ve talepte yaşanan bu artış daha önce fiziki satış yapan birçok markayı online satış yapmaya yöneltti. Bu sebeple daha önce dijitalleşmeyen birçok marka e-ticaret sektörüne adım attı. Yeni farklı iş modelleri gelişerek e-ticaret pazarına giriş yaptılar.

"Online market alışverişi beş kat arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Pandeminin etkisiyle 2020’de sektör rekora imza atarak, yüzde 85 büyüdü. E-ticaret sektörünün yılı 250 milyar lira hacimle kapatmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın tedbirleri kapsamında vatandaşların alışveriş davranışları değişerek online alışverişe ve online işlemlere geçişinin hızlanarak artığını belirten Ekmekçi, yılın lider online alışveriş kategorisinin süpermarket olduğunu bildirdi.

Ekmekçi, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığının verilerine göre pandemi döneminde online market alışverişi beş kat arttı. Taze ve soğuk zincir gıda alışverişi e-ticaretin yükselen yıldızları oldu. Yaş skalası olarak baktığımızda eskiden online alışverişi 45 yaş altındaki kişilerin tercih ettiği gibi bir algı vardı. Bugün ise bu skala 18-70 yaş arası olarak değişti. Ortalama sepet tutarları kartlı işlemler için 178,8 lira, havale, EFT ve diğer ödemeler için 63,2 lira ve kapıda ödeme için 70,6 lira oldu. En çok online alışveriş yapılan iller sıralaması ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"E-ticaret yapan KOBİ sayısı 69 binden 100 bine yükseldi"

Emre Ekmekçi, arz ve talepteki artış sonucunda yeni iş modellerinin hayata geçtiği belirtti.

Salgın tedbirlerinin getirdiği fiziki kısıtlamaları aşıp e-ticarete yatırım yapan, satış ve hizmetlerini e-ticaret üzerinden gerçekleştiren küçük-büyük ölçekli her kuruluşun kazandığının altını çizen Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi nedeniyle hem fiziksel kanalda hem de dijital kanalda satış yapan KOBİ'lerin yüzde 63'ü fiziksel kanallarında yaşanan sıkıntılar sebebiyle ciro düşüşü yaşadı. Dolayısıyla dijital kanalda satışları olmasaydı bu KOBİ'lerin yaklaşık yarısı için ciro düşüşü yüzde 50 daha fazla olacaktı. E-ticaret yapan KOBİ sayısı 69 binden 100 bine yükseldi. Türkiye'de toplamda 68 bin 457 işletme e-ticaret faaliyeti yürütüyor. Sektörün yoğunluğunu taşımakta zorluk çekmeye başlayan kargo şirketleri yeni iş modelleri ve büyüyen altyapıları ile hizmet vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan lojistik ve kargo sorunlarını bu yıl yaşamadık. Sektör bu yıl indirim kampanya dönemlerinde daha hazırlıklı olarak ilerledi. O nedenle lojistik ve kargo konularında şikayetler de azaldı. Özellikle yeni yıl alışveriş kampanyalarında saat 16.00'ya kadar verilen siparişler, aynı gün teslimat ile evlere ulaştı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde kargolar çalıştı, planlı bir şekilde tüketicilere siparişleri sorunsuzca ulaştırıldı."

"Tabular ortadan kalktı"

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, salgın sonrasında da sektördeki büyümenin ve yatırımların aynı şekilde devam etmesini beklediklerini, salgın döneminde tüketicilerin özellikle e-ticaretteki uygun fiyat seçeneklerine ve kolay alışverişe alıştığını ifade etti.

Aynı şekilde üreticiler ve perakende sektörünün de e-ticaretin ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve fırsatlarına uyum sağlamaya başladığını aktaran Ekmekçi, "E-ticaretin artmasıyla geleneksel alışveriş yöntemlerinin zarar vereceğine dair endişeler olabiliyor. Ancak geleneksel ve e-ticaretin birlikte yürüyeceği sistemleri başarı ile yürüten sektör temsilcilerimiz bulunuyor. Online alışveriş sıklıkları artarken yeni ödeme yöntemleri ile tüketicilere kolaylık sağlandı." değerlendirmesi yaptı.

Ekmekçi, sipariş mekanizmalarının dahi dijitalleştiği bir dünyanın ortaya çıktığını, bugün online bir stratejisi olmayan bir firmanın, perakendecinin düşünülemeyeceğini belirtti.

Salgın dönemiyle zihinlerde oluşan tabuların da ortadan kalktığı için e-ticaret yapan kuruluş sayısının önümüzdeki dönemde artabileceğini bildiren Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu artış sürecinin yine tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2021'de 400 milyarı geçmesini öngörüyoruz. Bu yılın aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. 01 Ocak itibari ile yürürlüğe giren internet üzerinden yurt dışına satış yapan mikro ihracatçıya yüzde 50 vergi muafiyeti devletimizin ileride vereceği destek paketlerinin de bir öncü habercisi oldu. Öte yandan 2021 teslimat konusunda yenilikçi iş modellerinin yılı olacak. On binlerce e-ticaret teslimat noktasının hayata geçmesi hedefleniyor. Bu kapsamda AVM'ler, esnaf ve benzin istasyonları teslimat noktası olabilecek. Bu yeni düzenlemelerle lojistik alanındaki istihdamın da iki kat artmasını bekliyoruz."