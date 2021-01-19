E-ticaretin geleceğini neler belirleyecek?

E-ticaret, gelişen teknoloji ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kendini hızla yeniliyor. Offline perakende deneyimleri büyük oranda ‘online’a dönüşürken; tüketiciler de satın almanın yeni yollarını keşfediyor. ECHO Summit’e özel bir çalışma hazırlayan Deloitte Digital, kendini görünür kılmaya başlayan yapay zeka ve sohbotların, akıllı ekranların, sosyal medyanın ve sesli komut sistemlerinin alışveriş deneyimini çok farklı bir boyuta taşıyacağını belirtiyor. Dünyadaki birçok araştırmayı kaynak gösteren çalışmaya göre, 3 farklı e-ticaret modülü gelişecek. Bunlar, sesli, görsel ve sosyal ticaret modülleri.

E-ticaret mi, “sosyal ticaret”mi?

Facebook’un alışveriş sayfaları ve pazaryeri, Instagram’ın “şimdi satın al” butonu ve Pinterest’in satın alınabilir pinleri, şirketler tarafından kullanılan sosyal ticaret kanallarına örnek oluşturuyor. Sosyal ticaretin geleceğinde, kendilerini robot değil, birey olarak gösteren şirketlerin davranışındaki değişiklikle ortaya çıkan kültürel bir değişim yaşanacak. Tüketicilerin yüzde 23’ü sosyal medya önerilerinden etkilenirken, alışveriş yapanların yüzde 84’ü satın almadan önce en az bir sosyal medya sitesini gözden geçiriyor. Kullanıcılarının yüzde 60’ı sosyal medya platformlarında yeni ürün bulabildiklerini söylüyor. Y kuşağının yüzde 51’i sosyal medya üzerinden satın alım yapmaya yatkın olduklarını söylüyor.

Sosyal ticaret modülünün içinde mikro-influencer’lar, kullanıcı görüşleri ve video kullanımı öne çıkıyor. Örneğin tüketicilerin birçoğu, az takipçili ama güven duydukları micro-influencer’lardan etkileniyor. Çünkü bu influencer’lar yüksek takipçili olanlara göre yüzde 5 civarında daha fazla etkileşime ulaşıyorlar. Sosyal medya hesapları üzerinden tüketicilerle etkileşim de e-ticarette son derece önemli bir faktör. Amerikan pazar araştırma şirketi Forrester’a göre, online tüketicilerin yüzde 88’i sosyal medya şikayetlerini cevapsız bırakan şirketlerden alışveriş yapmıyor. Mobil kullanıcıların yüzde 51’i ise ihtiyaçları olduğu anda bilgi sağlayan markaya geçiyorlar.

Videonun, e-ticaretin geleceğinde çok büyük rol oynayacağı öngörülüyor. Amerikan pazar araştırma şirketi Forrester’a göre bir video 1.8 milyon kelime değerinde. Tüketicilerin yüzde 60’ı alışveriş esnasında ürün ve özellik tanımlarını okumaktansa bir ürün videosu izlemeyi tercih ediyor. Yüzde 64’ü ise markaya ait sosyal medya videosu izledikten sonra satın alımı gerçekleştiriyor. Ürün listelemeye video elementleri eklemek ve pazarlama stratejisine video seçeneğini entegre etmek e-ticarette başarı için zorunluluk haline geliyor.

“Sesli ticaret” akıllanacak

Tüketici, modern ses cihazlarıyla daha hızlı sipariş verme, şifre girmeden hesaplarına ulaşabilme, akıllı cihazlarla yeniden sipariş verebilme ve tüm bunları en az efor ile yapabilmeyi talep ediyor. Bu noktada devreye giren ‘sesli ticaret’, online sohbet ile yapılan ticaretin bir türü olarak ses tanıma teknolojilerinin kullanılmasıyla karşımıza çıkıyor. Sesli ticarette; Apple’ın Siri’si, Microsoft’un Cortana’sı, Amazon’un Alexa’sı ve Alphabet’in Google Now’ı gibi örnekler mevcut. Amazon Echo Show ve Google Home Hub gibi akıllı ekranlar ses teknolojilerinin de akıllanması için yeni adım olacak. Bu cihazlar tüketicilerin ellerini kullanmadan sadece ses ile komut vermeleri ve sorgu yapmalarını, hatta ürün arama ve check out yapmalarını olanaklı kılıyor.

Yüz tanıma sistemi ve “görsel ticaret”in yükselişi

Görsel ticaret; ilham veren, ikna edici görsel içeriklerle tüketicilerin markayla etkileşimini sağlayan, bu iletişimi satışa dönüştüren bir ticaret modeli. Görsel ticarette hali hazırda Pinterest Lens, Google Lens, Amazon Stylesnap, Style AI, ViSenze gibi örnekler karşımıza çıkıyor. Araştırmalara göre; tüketiciler harika bir alışveriş deneyimi için yüzde 16 daha fazla ödeme yapmaya hazırlar. Tüketicilerin yüzde 67’si yüksek kalitedeki görsel içeriğin ürün tanıtımları veya müşteri puanlamalarından daha önemli olduğunu belirtiyor. Görsel ticaretin önem kazanmasının sebebi, sosyal medya kullanımının artması, yapay zekanın güçlenmesi, A/B testlerine olan talep artışı.

Gün içinde ortalama 2 saatimizi sosyal medya platformlarında geçiriyoruz. Düzenlenmiş görseller, güncel meta-data SEO’ yu organik olarak arttırıyor. Google’a göre her ay 1 milyar görsel arama yapılıyor ve perakende şirketlerinin sadece yüzde 8’i e-ticaret sitelerine görsel aramayı entegre ediyor. Küresel araştırma ve danışmanlık firması Gartner’a göre Y kuşağının yüzde 62’si görsel arama teknolojilerindeki yetkinlik artışını diğer teknolojilerdeki artışa tercih ediyor. Görsel içeriğin en iyi çalıştığı alan akılda kalmadır. Tüketiciler duyduklarının yüzde 10’unu, okuduklarının yüzde 20’sini, gördüklerinin ise yüzde 80’ini hatırlamaktadır. 2021’de görsel ticareti destekleyecek şekilde web sitelerini yeniden tasarlayan öncü markaların dijital ticaret gelirlerini yüzde 30 oranında arttıracakları tahmin ediliyor.





