E-ticaret’e ilgi büyüyor, güvenlik açıkları artıyor

E-ticaret, internet ve ticaret dünyası çok yeni bir kavram olmasa da içinde bulunduğumuz süreç itibariyle dinamizmini arttırdı. E-ticaret yapan firmaların sayısı arttıkça, internet ve teknoloji dünyasının riskleri yükselişe geçti. Peki, bir e-ticaret sitesi kurmak için zorunlu olan ve güvenlik açıklarını kapatan SSL sertifikası tam olarak ne işe yarar?

SSL sertifikaları; kredi kartı numaraları, kullanıcı adları, şifreler, e-postalar gibi hassas bilgilerin bilgisayar korsanları ve kimlik hırsızları tarafından çalınması veya tahrif edilme riskini azaltmak için milyonlarca çevrimiçi işletme ve kişi tarafından kullanılıyor. Temel olarak SSL, sadece kontak kurmayı amaçlayan iki taraf arasında özel bir iletişime izin veriyor. Bu özel bağlantıyı oluşturmak için ilgili web sunucusuna bir SSL sertifikası kuruluyor; sertifika, web sitesinin kimliğinin doğrulanmasını yani ziyaretçilerin sahte bir sitede olmadıklarının garanti edilmesini ve aktarılan verileri şifrelenmesini sağlıyor. E-ticaret siteleri için zorunu olan SSL, ilerleyen aşamalarda tahsilat alt yapısı sunan şirketlere ya da bankalara yapılacak sanal pos başvurularının kabul edilmesi için bir koşul olarak görülüyor ve bu sertifika olmadan ödeme alınmasına izin verilmiyor. Ziyaret edilen web sitesinin SSL uyumlu ve güvenli olup olmadığını anlamanın kolay yolları bulunuyor. Adres çubuğuna bakıldığında eğer küçük sarı asma kilit şeklinde bir işaret varsa ve adres ‘http’ yerine ‘https’ ile başlıyorsa güvenli bir sitede bulunulduğu anlaşılıyor. Yeşil veya mavi adres çubukları da yine güvenli siteleri işaret ediyor.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) SSL ile güç kazanıyor

“Search Engine Optimization” kelimelerinin baş harflerinden oluşan SEO; Türkçe karşılığı ile “Arama Motoru Optimizasyonu” anlamına geliyor. Rekabetin oldukça yoğun olduğu e-ticaret siteleri içinde belirgin bir yere sahip olmak, arama motorlarında üst sıralara yükselmek için SEO yapılması zorunlu görülüyor. Şayet bir web sitesinin güvenlik önlemleri yani SSL sertifikaları yeterince tutarlı değilse siteye siber korsanlar tarafından zarar verilebiliyor ve arama motorları buna tolerans göstermediğinden SEO sıralamasında düşüş yaşanıyor. 6 Ağustos 2014 tarihinde Google’ın resmi bloğundan duyurduğu SSL üzerinden yürüyen https:// protokollü link yapılarının sıralamalara pozitif etkisi olacağı yönündeki açıklamanın ardından Arama Motoru Sonuç Sayfaları stratejileri için uzmanlar her web sitesine SSL kurulumu öneriyor.



