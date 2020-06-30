e-ticaret sitesi planlaması için önemli ipuçları

Türkiye’de e-ticaret büyümeye devam ederken, e-ticaretin önemi ile sunduğu avantajlar pandemi döneminde daha da görünür bir hale geldi. Nielsen Türkiye’nin araştırmasına göre pandemi sürecinde eskiye oranla online alışverişi daha sık tercih eden Türk tüketicilerin oranı yüzde 37.

GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “E-ticarete giriş yapmak isteyen küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin dijital varlıklarını oluşturmak için emek ve özen harcaması gerekiyor. Güçlü bir e-ticaret altyapısına sahip, iyi bir dijital varlık fiziksel bir dükkanın lokasyonu kadar önemli olabilir.”

GoDaddy’ye göre online mağaza kurulumu için planlama yaparken göz önünde bulundurulması gerekenler şöyle:

Etkili bir alan adı seçin

Eğer halihazırda fiziksel bir mağazanız varsa ve ek satış kanalı olarak online mağaza oluşturmak istiyorsanız işletmenizin kimliğinin farklı platformlarda tutarlı olması için alan adınızın işletmenizin adıyla uyumlu olması iyi bir fikir olabilir. Diğer yandan, eğer işletmenizi yeni kuruyorsanız akılda kalacak ve markanızın hikayesini anlatmanıza yardımcı olacak bir isim seçmeye özen gösterin. Özellikle popülerliğini korumaya devam eden .com alan adları söz konusu olduğunda aklınızdaki isim başkası tarafından alınmış olabilir. Böyle bir durumda yılmayın ve vazgeçmeyin çünkü çok fazla alternatif alan adı uzantısı var ve işinizi tasvir etmenize yardımcı olacak bir uzantı bulabilirsiniz. Örneğin, fiziksel bir mağazanız varsa ve buna ek olarak online satış yapmak istiyorsanız isletmenizinadi.store veya isletmenizinadi.shop gibi alan adlarını tercih edebilirsiniz. Alan adınızda lokasyonunuzu belirtmenin sizin için avantajlı olacağını düşünüyorsanız da .ist ve .istanbul’u tercih edebilirsiniz.

İhtiyaçlarınızı karşılayacak bir hosting platformu seçin

E-ticaret sitesi kurmanın bir diğer önemli adımı da web sitenizin ne yapmasını istediğinize karar vermeniz. Bu doğrultuda sorabileceğiniz sorulardan bazıları şöyle: Müşterilerinizin ürünleri renk ve beden gibi özelliklere göre filtrelemesini sağlayan bir araca ihtiyacınız olacak mı? Müşterilerinizin kupon kodu kullanabilmesini istiyor musunuz? Birden fazla ödeme seçeneği sunacak mısınız? Eğer web sitenizi kurması için bir profesyonelden yardım alıyorsanız, ihtiyaçlarınızı onlara net bir şekilde açıkladığınızdan emin olun.

İçeriği arama motorları için optimize edin

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), web sitelerinin arama sonuçlarında görünebilmesi için olmazsa olmazlardan biridir. E-ticaret web sitenizi planlarken işletmenize uygun olan anahtar kelimeleri ve arama hacimlerini görmek için anahtar kelime araştırması yapın. Anahtar kelimeler, kullanıcıların arama yapmak için arama motorlarına girdikleri kelimelerdir. İşletmeler için de anahtar kelime araştırması önemlidir çünkü bu sayede hedef kitlenizi daha iyi anlayabilir, ne aradıklarını görebilir ve bunları arama sonuçlarında daha görünür olabilmek adına kullanabilirsiniz. İnsanların işletmenizi tanımlamak için kullanabileceği kelimeler ile başlayabilirsiniz. Sunduğunuz ürün ve hizmetlerle alakalı, potansiyel müşterilerinizin kullanma ihtimali olan kelimeler seçmeniz önemli. Anahtar kelime araştırmasını manuel olarak veya araç kullanarak yapabilirsiniz. Hızlı bir Google araması yaparsanız seçtiğiniz kelimelerin arama hacimlerini görüntülemenizi sağlayan, ücretsiz araçlar olduğunu göreceksiniz. Anahtar kelimeleri web sitenize insanların sorabileceği soruları yanıtlayacak şekilde yedirdiğinizde web sitenize trafik çekme şansınızı da artırırsınız.

Dijital pazarlama stratejisi oluşturun

Bugünlerde online dünyada çok fazla içerik ve ürün paylaşılırken hedef kitlenize doğru mesajla ulaşabilmeniz için dijital pazarlama yapmayı göz önünde bulundurmalısınız. Öncelikle işletmeniz için sosyal medya hesapları oluşturun ve bunları web sitenize bağlayın. Sosyal medya reklamları uygun maliyetli bir faaliyet olabilir ve web sitenize bağlantı veren, ürün ve hizmetlerinize odaklanan reklamlar oluşturmanız online mağazanıza daha çok müşteri çekmenizi sağlayabilir. Hedef kitlenizin hangi platformları tercih ettiğini değerlendirerek hangi sosyal medya kanalları ile başlangıç yapacağınızı belirleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, e-posta pazarlama da mevcut ve potansiyel müşterilerinizle etkileşim kurmanın etkili bir yöntemi olmaya devam ediyor.

Ödeme yöntemlerine karar verin

Online alışveriş söz konusu olduğunda kredi kartı ödemeleri popüler seçeneklerden biri olmaya devam ediyor ve bu da online güvenliğin önemli olduğunu bir daha kanıtlıyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre kredi kartıyla yapılan online alışverişler, Nisan ayındaki toplam kredi kartı harcamalarının yüzde 24’ünü oluşturdu. Online mağazanızda kredi kartı ödemeleri kabul etmeye başlamadan önce hem kendi verilerinizi hem de ziyaretçilerinizin verilerini koruma altına aldığınızdan emin olun.