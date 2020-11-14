e-ticaret sektörü katlanarak büyüdü

Yapılan araştırmada pandemi sürecinin hizmet kalitesini, müşterileri, yatırımları ve maliyetleri nasıl etkilediği ölçümlendi. Farklı sektör ve büyüklükteki şirketlerden 124 yöneticinin dahil olduğu ankette, yöneticilerin yüzde 57’si pandemi sürecinde hizmet kalitelerinin düştüğü görüşünde.

Pandemiden en karlı e-ticaret sektörü çıktı

Pandeminin finansal sonuçlara etkisi incelendiğinde, sektörler arasında ciddi farklar olduğu görülüyor. E-ticaret sektöründe satış artışı yüzde 100’ü bulurken, hizmet sektöründeki yüzde 92’lik düşüş dikkat çekiyor.

Yatırım kararları yüzde 62 oranında sabit kaldı



124 yöneticinin anket sorularına verdiği cevaplardan elde edilen veriler, sektörlerde hangi düzeyde ek maliyet ve yatırım gerekliliği oluştuğunu da ortaya çıkardı. Yöneticilere yöneltilen “Bu süreçte kritik bir yatırım erteleme kararı aldınız mı?” sorusuna yüzde 38 oranında “Evet” cevabı verildi. Yatırım kararlarında bir değişiklik olmadığını ifade eden yöneticilerin oranı ise yüzde 62 olarak belirlendi.



