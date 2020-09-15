e-ticaret hızla büyüyor, 1.5 milyon yeni müşteri kazandı

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2019 yılında yüzde 34,1 olan, internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren ya da satın alanların oranı 2020 yılında yüzde 36,5’e yükseldi.

TÜİK, Türkiye'de tüketicilerin internette satın aldıkları ürün ve hizmetleri de araştırıyor, kadın ve erkeklerin en fazla giyim için harcama yaptıkları ortaya çıkıyor.

Araştırmaya göre, internet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan ürün grupları; kadınlarda yüzde 68,5; erkeklere ise yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.

Kadınlarda giyimi yüzde 31,5’le kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete izledi.

Erkekler ise giyimden sonra en fazla yüzde 24,1 ile online yemeğe, yüzde 22,5 ile de basılı kitap, dergi ve gazeteye para harcadı.

Araştırmanın en dikkat çekici yönü ise uzun yıllardır online harcamalarda ilk sırayı alan cep telefonu, bilgisayar, elektronik eşya satın alımlarının, 2020 yılında ilk üç harcama kalemi içerisinde yer almaması oldu.