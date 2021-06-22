E Okul indir - E-Okul uygulaması nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm e Okul uygulaması

E-okul uygulaması, ilkokuldan lisenin bitişine kadar bütün öğrencilerin kullandığı bir uygulama olarak bilinir.

E-Okul Nedir ve Ne İşe Yarar?

Ana okullar, ortaöğretim kurumları, özel eğitim kurumları özel ya da devlet tüm eğitim kurumları e-okul üzerinden bilgi verebilir ve işlem yapabilir. Nakil işlemi, not girişleri, devamsızlık yapılan günler, sınav bilgileri, öğrencinin kaydı, tercih ve başvuru işlemleri, belge işlemleri, sınavlar hakkında bilgiler, alınan belgeleri yazılı ortalaması haftalık ders programı gibi pek çok bilgi öğrenciler tarafından öğrenilebilen sisteme e-Okul denir. Veli bilgilendirme sistemi olarak da geçer. Velinin öğrenci hakkında öğrenmek istediği, eğitim hayatı ile ilgili merak ettiği her şey e-Okul sisteminde görünür. Bu sisteme giriş yapabilmek için okul numarası ve T.C kimlik numarası gereklidir. Ardından birkaç tane güvenlik sorusunu cevapladıktan sonra siteye giriş sağlanır.

E-Okul Nasıl İndirilir?

E-Okul, herhangi bir elektronik cihaza indirilmeden sadece internet adresine giriş yapılarak da kullanılabilen bir sistemdir. Telefon, tablet, laptop gibi elektronik cihazlar haricinde de kullanımı mümkün olan bir sistem olarak bilinir. Ancak uygulama olarak indirilmek istendiği zaman Android ve İOS telefonlarda farklı şekilde ve farklı yol ile indirme mümkün olacaktır.

E-Okul İOS App Store İndirme Linki Nasıldır?

https://apps.apple.com/tr/app/meb-e-okul-vbs/id839482639 indirme linki bu şekildedir. Tıklandığı zaman indirme işlemi başlatılabilir. Bu indirme linki Apple marka kullananlar için geçerlidir.

E-OKUL İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

E-Okul Android Google Pay İndirme Linki

Android telefonlar için ise Google Play'den indirme sağlayabilmek mümkündür. İndirme linki ise şu şekildedir: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meb.vbsmobil&hl=tr&gl=US

Link üzerine tıklandığı zaman indirme işlemi başlayacaktır.

E-OKUL ANDROİD GOOGLE PAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

E-Okul Nasıl Kullanılır?

2007 yılında Ocak ayında kurulmuş ve kullanıma açılmış olan bilgi veren bir yönetim bilgi sistemi olan e-Okul, tüm lise, ortaokul, ilkokul, ana okul öğrencileri tarafından kullanıma açıktır. Kimlik numarası ve okul numarası olduğu sürece bu bilgi sistemine giriş yapmak mümkündür. Girildiği zaman kategorilere ayrılmış olan notlar, devamsızlıklar, öğrenci hakkında bilgiler, alınan belge ve notlar, sınav tarihleri, ders tarihleri gibi pek çok bilgi yer alır. Bu bilgileri görüntülemek ve bilgi almak için kullanılan bir sistemdir.

E-Okul Özellikleri Nelerdir?

E-Okul açıldığı zamandan itibaren öğrencilere kolaylık sağlamış bir sistem olarak bilinir. Öğrenciler okudukları okul ile, öğretmenleri ile, girdikleri ders ile, girdikleri dersin saati, günü, sınavı ile ilgili her türlü bilgiye bu sistem üzerinden ulaşmaktadır. Bu sebepten dolayı öğrencilere kolaylık ve rahatlık sağlaması en önemli özelliği olarak bilinir. Bunun yanı sıra sadece öğrencilere değil öğrencinin velisine de, anne babasına da kolaylık sağlayan bir yol olarak bilinir. Öğrenci hakkında bilgileri öğrenmek için bir yere gitmek gerekmeden, kolay bir şekilde her şeyi görüntülemek mümkündür.

E-Okul Uygulaması Nasıl Silinir?

E-Okul uygulamasına herhangi bir elektronik cihazdan giriş yapılmadıysa, sadece web sitesi üzerinden giriş yapıldıysa herhangi bir silme işlemine gerek kalmaz. Ancak bir telefon ya da tablet gibi elektronik bir cihaza indirildiği takdirde silmek isteyenler, üzerine basılı tutup çöp kutusuna kadar taşıması gerekmektedir. Üzerine basıldığında telefon gibi elektronik cihazlar silmek isteyip istemediğini soracak ve sizi yönlendirecektir.