E Nabız indir - E Nabız nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm E Nabız uygulaması

Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından devreye alınan e nabız projesi vatandaşların kişisel sağlık bilgilerini tek bir platform üzerinden görüntüleyebilme ve yönetebilme amacıyla kurulan oluşumlar arasındadır. Her türlü cihazda kolaylıkla çalışan e nabız uygulaması kurumların daha organize bir şekilde çalışmalarına katkıda bulunurken ayrıca vatandaşların sağlık işlemlerini daha etkili yürütebilmelerine olanak tanıyor.

E Nabız Nedir ve Ne İşe Yarar?

E nabız en basit tabirle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje olup her türlü mobil cihazda kolaylıkla çalıştırılabilen bir veritabanı uygulamasıdır. Sadece veritabanı olmakla kalmayan e nabız ayrıca randevu alma, yapılan tahlilleri görüntüleme ve sağlık işlemleri için çeşitli yönetimler yapma imkanı tanıyor. Eski zamanlarda vatandaşlar hastaneye gitmek için bir sürü karmaşık prosedürü gerçekleştirme gerekiyordu. E nabız uygulaması sayesinde istenilen her hastane, her poliklinik ve her doktordan kolaylıkla randevu almak mümkün hale geldi. Yapılan tetkiklerin sonucunu görmek için de tekrardan doktora gitmeye gerek kalmadan e nabız uygulamasında görüntüleme imkanı sunuluyor.

E Nabız Nasıl İndirilir?

Sağlık Bakanlığı vatandaşların e nabız uygulamasına kolaylıkla ulaşabilmesi için bütün uygulama marketlerde gereken çalışmaları yürütmüştür. Google Play Store, App Store, Huawei Store, Galaxy Store ve daha birçok uygulama marketinden resmi e nabız uygulamasını edinebilirsiniz. Ayrıca aşağıda cihazınızın türüne uygun olacak uygulama marketine yönlendiren linke tıklayarak hızlı bir şekilde indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

E Nabız İos App Store İndirme Linki

E nabız uygulamasını App Store aracılığıyla Apple cihazlarınıza indirmek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

https://apps.apple.com/tr/app/e-nab%C4%B1z/id980446169?l=tr

E Nabız Android Google Play İndirme Linki

Dünyanın en büyük uygulama marketlerinden olan Google Play Store ile Android cihazlarınıza e nabız uygulamasını yüklemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.enabiz&hl=tr&gl=US

E Nabız Nasıl Yüklenir?

E nabız uygulamasını cihazınıza yükleyebilmek için yapmanız gereken şey yukarıda yer alan ve cihazınız ile uyumlu olan uygulama marketini ziyaret etmek olacaktır. Android cihazlar için Google Play Store indirme linkini, Apple cihazlarınız için ise App Store linkini kullanabilirsiniz. Yönlendirileceğiniz sayfadan indir butonuna tıkladıktan sonra geri kalan bütün işlemleri telefonunuz sizin icin gerçekleştirecektir. Yüklendikten sonra telefonunuza bildirim gelip anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

E Nabız Nasıl Kullanılır?

E nabız uygulamasını kullanabilmek için öncelikle e-devlet şifresine sahip olmamız gerekir. E-devlet şifreniz yoksa e nabız uygulamasına giriş yapmak için telefonunuz ile doğrulama yöntemini tercih edebilirsiniz.

E Nabız'ın Özellikleri Neler? E Nabız İncelemesi

E nabız uygulamasının özelliklerine yakından göz atılacak olursa dikkat çeken ilk detayın bütün sağlık verilerini tek bir uygulama üzerinden yönetebilmek olduğunu görebilirsiniz. Diğer yandan bu sağlık bilgilerini kimler ile paylaşıp paylaşmayacağınızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek üzerine e nabız uygulaması uyku takibi, aşı takvimi, alerjiler, raporlar ve organ bağışı gibi birçok konuda sizlere kolaylık sağlıyor.

E Nabız Nasıl Silinir?

E nabız uygulamasını cihazınızdan kaldırmak için yapmanız gerekiyor şey sırasıyla ayarlar - uygulamalarım - e nabız - kaldır adımlarını takip etmek olacaktır.