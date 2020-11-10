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Teknoloji
Haber Giriş: 10.11.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

e-imza’yı en çok e-Devlet uygulamalarında kullanıyoruz

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e-imza’yı en çok e-Devlet uygulamalarında kullanıyoruz
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Ipsos tarafından yapılan “Elektronik İmza Kullanım Alışkanlıkları” araştırmasına göre, e-imza en çok e-Devlet uygulamaları ve kamu projelerinde kullanılıyor. İkinci sırada bankacılık işlemleri var. 51 milyon kullanıcısı olan e-Devlet Kapısı’ndaki pek çok uygulamada e-imza kullanılabiliyor.

E-imzanın kullanıldığı alanlar her geçen gün genişliyor. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tarif edilen ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan e-imza, yüzde 50 oranında e-Devlet uygulamalarında kullanılıyor. E-Devlet ile bireyler SGK hizmet dökümünü, tapu bilgilerini alabiliyor; e-nabız, emeklilik işlemleri, üniversite kaydı, adres değişikliği bildirimi, e-pasaport gönderi takibi gibi bir çok işlemi yapabiliyor. Aynı zamanda e-nabız, e-dava, e-kayıt, e-şirket, e-fatura gibi uygulamalar e-imza kullanımının bireysel tarafta yaygınlaşmasını hızlandırıyor.

Kurumlar tasarruf etmek için e-imzaya yöneldi

İmza süreçlerini zamandan ve mekândan bağımsız hale getiren e-imza; marka patent, bilirkişi, ihracat destek ödemesi, yabancıların çalışma izinleri gibi çeşitli resmi işlem başvurularında tercih ediliyor. İK süreçlerinde de kullanılan e-imzadan; çalışan hizmet sözleşmelerinde, bordro işlemlerinde, banka talimatlarının gönderilmesinde, performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında yararlanmak mümkün. Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanılabilen e-imzanın kurumsal kullanım alanları arasında; genel kurul, ortaklar kurulu ve yönetim kurulu kararlarının imzalanması, bayi ağı iletişimi ve sipariş süreçleri, elektronik arşivin e-imzalanması, ihalelere katılım gibi işlemler yer alıyor.

51 milyon kişi e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor

Ekim ayı itibarıyla E-Devlet Kapısı’na kayıtlı kullanıcı sayısı 51 milyon 160 bin 948 kişiye ulaşmış durumda. E-Devlet Kapısı'ndan 5 bin 261 farklı hizmet sunulurken, e-Devlet Kapısı mobil uygulamasından ise 2 bin 807 hizmet veriliyor. E-Devlet Kapısı'nda en fazla kullanılan ilk üç hizmet ise, hizmet dökümü sorgulama, dava dosyası sorgulama, HES kodu üretme ve sorgulama olarak sıralanıyor.

Ayda 5 gün kazandırıyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Elektronik İmza Kullanım Alışkanlıkları” araştırmasının sonuçları, e-imzanın, ıslak imza karşısında zaman, iş gücü ve maliyet avantajı sağladığını ortaya koyuyor. Araştırma bulgularına göre, e-imza kullanan bireyler, ayda ortalama 5 gün kazanıyor. Ortalama 3,5 günde tamamlanabilen imza süreçleri, e-imza ile entegre uygulamalarla 1 saatte sonuçlanıyor.

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