E-imza sayısı 5 milyona yaklaştı

BTK, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Üretilen e-imza sayısı 4 milyon 94 bin 138’e yükseldi. Mobil imza sayısı 635 bin 547'ye ulaştı. Toplamda 4 milyon 729 bin 685 elektronik sertifika oluşturuldu. 2019 yılının son çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 4 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,8 yükseliş gerçekleşti.

2020’nin ilk çeyreğinde e-imza yüzde 4 arttı



2019 yılının son çeyreğinde 3 milyon 935 bin 693 olan e-imza sertifika sayısı, 2020’nin ilk çeyreğinde, bir önceki çeyrek döneme oranla, yüzde 4 artarak 4 milyon 94 bin 138’e ulaştı. 2019 yılının son çeyreğinde 618 bin 186 olan mobil imza sayısı ise 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 2,8 artarak 635 bin 547’ye ulaştı. Toplam üretilen sertifika sayısı ise 4 milyon 729 bin 685’e ulaştı.

İmzalar ofisten değil, evden atıldı



E-imza ve mobil imza ile ıslak imzanın neden olduğu zaman ve nakit kaybının büyük ölçüde azaltıldığını vurgulayan E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, konuyla ilgili olarak “Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok şirket evden çalışma yöntemini tercih etti. İşlerin ev ortamına taşınmasıyla şirketler, onay ve imza gerektiren süreçlerinin aksamaması için e-imza çözümlerini daha fazla kullanmaya başladılar. Birey tarafında kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-imza, e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olma niteliği taşıyor. Bireylere ve şirketlere olduğu gibi zaman ve operasyon verimliliği ile ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.” bilgisini verdi.



